(影) 洲際導彈爆炸、火箭發射台坍塌、黑海戰略受阻 專家：俄面臨「難以逆轉」衰退

[Newtalk新聞] 俄羅斯近期遭遇一系列重大危機事故，不但洲際彈道導彈 RS-28 「薩爾馬特」試射失敗、炸毀發射設施，位於哈薩克斯坦的航天發射場也因事故而發生坍塌，甚至就連黑海戰略也在烏軍低成本無人裝備的攻擊下受到衝擊。有專家分析認為，相關事件象徵著俄羅斯在技術、管理以及經濟等領域存在巨大的問題，強調俄羅斯當下面臨的衰退已經「難以逆轉」。





《騰訊網》國際專欄作者「海風看世界」發布文章指出，俄羅斯於今年 9 月、 11 月 2 度進行薩爾馬特的試射活動，但卻分別發生導彈在發射井內爆炸、意外炸毀試驗場等事故，甚至有西方國家的衛星拍下了被炸毀的導彈發射試驗場，國際社會也對俄羅斯是否仍具有足夠的核威懾能力表示懷疑。

屢次試射失敗也讓專家們對俄羅斯能否維持核威懾能力抱持著懷疑的態度。圖為 RS-28 薩爾馬特洲際彈道導彈。 圖：翻攝自 騰訊網 子桑鷹脈





與此同時，當地時間 27 日，位於哈薩克斯坦境內的俄羅斯「拜科努爾航天發射場」也驚傳嚴重事故，一枚火箭點火升空後，發射場內的移動發射平台因未能及時撤離，遭火箭尾焰完全燒毀並發生坍塌。由於發射台的修復至少需費時兩年，且俄羅斯並未擁有其他具備替代能力的航天發射場，「海風看世界」認為，俄羅斯將在短時間內完全失去獨立載人航天的能力，並轉向尋求 SpaceX 等美國私人航天公司的協助。





另一方面，在烏克蘭低成本無人裝備的持續打擊下，俄羅斯也幾乎失去了對黑海地區的控制能力，透過黑海進行石油運輸、貿易的能力也受到劇烈影響，對俄羅斯的經濟造成了巨大的衝擊。「海風看世界」表示，上述一系列事件並非偶然，而是俄羅斯在技術、管理與經濟三個領域的問題集中爆發產生的結果。





俄羅斯可攜帶10個重型或者16個輕型分導式核彈頭的「薩爾馬特」洲際導彈。 圖 : 翻攝騰訊新聞(資料照片)





「海風看世界」指出，俄羅斯目前仍在持續使用許多蘇聯遺留的老舊設施，缺乏維護資金與技術的問題將導致設施故障事件頻繁發生，俄羅斯國內的官僚主義與腐敗問題則嚴重侵蝕了該國的行政效率，俄烏戰爭導致的長期消耗與西方制裁、石油出口受阻則重創了俄羅斯的經濟，「上述情況顯示了俄羅斯目前已經陷入一場『全方位的系統性危機』」。





「海風看世界」強調，由於問題的根源不是單一事件，是俄羅斯長期累積造成的結果，該國的衰敗幾乎已經來到「難以逆轉」的地步，推測只有克里姆林宮當局「徹底放棄帝國幻想」並重新審視發展道路，才有機會走出困境。

