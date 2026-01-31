影／派翠克「挖陷阱」亂撩南珉貞！ 遭她狠拒爆料：「你是檸檬的」證實緋聞？





藝人派翠克（柳柏丞）去年曾被媒體拍到與富邦啦啦隊女孩「檸檬」林芳婧進出女方住處，傳出兩人秘戀緋聞，儘管雙方均否認這項傳聞，強調兩人只是工作朋友，但日前派翠克與韓籍啦啦隊南珉貞一段互動影片，讓緋聞真實性再度引起臆測。

影片中，派翠克想藉「學韓文」的名義害珉貞脫口說出：「請你跟我交往」順勢以「真的嗎？好啊」回應讓對方羞得摀臉。沒想到南珉貞卻脫口：「你是檸檬的！」讓派翠克驚慌失措。有趣的互動笑翻網友檸檬也現身回應說：「南珉貞不要亂講！」

派翠克在影片中亂撩南珉貞，卻被她狠拒爆料：「你是檸檬的！」拿緋聞調侃，笑翻網友。（圖／IG：patrickliu0721）





