(影) 流亡王儲巴勒維現身埃及聲援抗議！伊朗通膨暴漲40% 動亂蔓延機場關閉

伊朗巴勒維王朝流亡王儲雷札・巴勒維（Reza Pahlavi）近日公開聲援伊朗各地的反政府抗議行動，呼籲罷工與街頭動員，引發國內部分示威者回應與支持。在經濟崩潰與高壓統治交織之下，抗議自 2025 年底延燒至今（2026）年初，迅速擴大為 3 年來最嚴重的一波全國性動盪。





外界普遍認為伊朗國內通貨膨脹率逼近 40%、伊朗貨幣里亞爾大幅貶值、失業率居高不下等問題，成為本次抗議的核心導火線。原本以和平示威為主的行動，近期逐步轉為暴力衝突，已有數十人死亡、數百人受傷或遭到逮捕。官方尚未公布完整數據，但地方消息與社群影像顯示，鎮壓力道明顯加劇。

抗議行動已進入第五天，示威者不僅批評經濟失政，更公開喊出結束伊斯蘭政權的政治口號，並要求流亡海外的伊朗王儲巴勒維返國。德黑蘭、法爾斯、哈馬丹與洛雷斯坦等地接連傳出安全部隊開火的消息，洛雷斯坦省庫赫達什特市甚至傳出一名巴斯基民兵成員死亡。





社群平台流傳的大量影片顯示，德黑蘭夜間多處火光四起，白天則出現大規模遊行，口號「國王萬歲」與王冠符號頻繁出現，反映部分抗議者對君主制復辟的期待。目前，全國已有超過百處抗議點，動盪不僅限於大城市，亦擴散至鄉村地區。





抗議者推倒並燒毀伊朗政權象徵性的雕像。 圖：擷取自 X @ShayanX0 影片





在洛雷斯坦省庫赫達什特，抗議者推倒並焚燒象徵伊斯蘭政權的雕像與紀念物，畫面顯示群眾圍繞標誌物破壞並縱火，明顯抗議已從訴求表達轉向象徵性打擊政權正當性，而伊朗安全部隊隨後以催淚瓦斯與大規模逮捕回應。





動盪之際，德黑蘭梅赫拉巴德機場突傳所有航班無預警停飛。乘客與塔台廣播指出，進出港航班全面暫停，官方並未說明原因。社群討論將事件與全國抗議連結，甚至出現網路攻擊或外部勢力介入的猜測。





巴勒維近期透過公開訊息聲援國內抗議，呼籲罷工與街頭行動，獲得部分海外伊朗僑民支持。外界關注，此波動盪恐進一步削弱伊朗對外軍事與外交行動能力歷史經驗顯示，類似規模的社會動亂往往伴隨政局不穩，伊朗局勢後續發展及其對中東區域安全的影響。

