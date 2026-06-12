影／《浪姐7》寶蓮組驚喜合體慶生！曾沛慈突關燈 徐夢潔反應曝光

[Newtalk新聞] 史瓦帝尼是台灣在非洲唯一友邦，賴清德總統於上月也曾突破中國封鎖順利出訪史瓦帝尼，不過外媒消息指稱，史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Dlamini）正推動提案，有意與中國建交，引發友台史瓦帝尼議員反彈，我駐史瓦帝尼大使梁洪昇也向對方表示強烈反對。 根據《史瓦濟蘭新聞》（Swaziland News）報導，羅素日前邀請美國著名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs），對該國內閣進行非正式報告，作為史瓦帝尼經濟顧問的薩克斯建議史瓦帝尼盡快與中國建交，以藉此獲得經濟上的利益，戴羅素因此有意改變外交政策。 不過，戴羅素有意推動與中國建交的想法遭到一些友台的史瓦帝尼議員反彈，他10日在國會面臨議員的強烈質詢，議員德拉米尼（Welcome Dlamini）質疑此舉令人「深感不安」，強調「我國一直與台灣維持正式的外交關係」。報導提到，預估未來幾天，戴羅素將對德拉米尼與其他國會議員做出正式回應。 報導指出，除了史瓦帝尼友台議員對戴羅素的做法不以為然，要求戴羅素予以說明。我國駐史瓦帝尼大使梁洪昇得知消息後，也向對方表示強烈反對。另一方面，中國日前宣布對所有與北京建交的非洲國

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