影/海巡破歷年來最大漁船走私案 查扣1.8噸30億毒品

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

海巡署破獲歷年來最大規模漁船走私毒品案，在貓鼻頭西方海域查獲屏東籍漁船非法走私三級毒品K他命重達1.8公噸，市價超過30億元，全案近日屏東地檢署依法起訴。

屏東籍漁船「生成財3號」走私30億毒品K他命。（圖／翻攝畫面）

海巡署偵防分署屏東查緝隊接獲情資，發現不法集團欲以漁船從事非法走私運毒牟取暴利，隨即與南部各查緝隊、海巡隊、岸巡隊及台南警方等單位組成專案小組，報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，經蒐證過濾情資分析查出嫌犯多次刻意出港且漁獲甚少。

專案小組登船查緝。（圖／翻攝畫面）

專案小組見時機成熟1月23日持屏東地院核發搜索票執行查緝行動，在貓鼻頭西方30浬處查獲屏東籍漁船「生成財3號」非法走私三級毒品K他命，海巡人員在駕駛室前方漁艙內發現85大袋防水麻布袋、內包裝為鐵觀音茶葉，每大袋內含18至21包不等，每包約1公斤共1695包，經檢測顯示為毒品K他命總重達1867.3公斤。

廣告 廣告

專案小組查獲1.8噸K他命。（圖／翻攝畫面）

毒品用茶葉外包裝掩護。（圖／翻攝畫面）

海巡署指出，查獲的該批毒品估市值30億元，可供750萬人次吸食，約全台三分之一人口，郭姓船主及邱姓船員當場遭依違反毒品危害防制條例罪嫌逮捕，移送屏東地檢署偵辦近日偵查終結提起公訴。

海巡署表示，將持續結合檢、警、調、海關等單位，全力執行毒品查緝工作，有效防止毒品流入市面危害社會，呼籲國人若發現海上不法活動或走私偷渡線索及通報外國、大陸軍艦、公務船及20噸以下異常目標等，可撥打海巡署「118」免費報案專線，有機會獲得豐厚獎金。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

更多中天新聞網報導

林騰鷂／外勞薪資高於本勞，還要催繳就業安定費？ ——漁工政策失衡，漁民被逼到賣船求生

影/澎湖「昇明利6號」印尼漁工斷指 海巡漏夜救援送醫

釣魚島對峙！陸驅離「非法進入」日漁船 日反控陸海警船攜炮逼近