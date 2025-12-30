影/海巡「中英雙語」回嗆解放軍海警船！呼籲「審慎行動」

解放軍東部戰區昨（29日）宣布展開「正義使命-2025」環台軍演，範圍涵蓋台海及台灣北部、西南、東南、東海空域，並實施實彈射擊，海巡艦艇今天以中英雙語「呼籲」解放軍「審慎行動」。

海巡中英雙語呼籲解放軍海警船「審慎行動」。（圖／海巡署提供）

海巡署表示，第一時間就偵獲14艘解放軍的海警船侵擾台灣及馬祖、金門烏坵、東沙等外離島限制水域，當下立即調度14艘艦艇於各海域預置對應，以一對一方式併航監控，強勢驅離，在嚴密監控下，所有航行我國周邊的國、內外船舶均能安全通行，沒有受到騷擾威脅。

海巡指出，為避免解放軍海警船誤判情勢，海巡艦艇在本次對應行動中特別增加一段中英雙語的廣播，內容是:「台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，將會受到世界的制裁，海上穩定，才能確保你們的國家發展，請為台海和平，審慎行動！」

海巡署強調，大陸的軍事野心逐年增加，言語、武力恫嚇鄰近國家，行徑野蠻，大陸無視國際規範，以軍事脅迫恫嚇周邊國家，不僅威脅台灣，更破壞印太區域的和平穩定，從解放軍海警船航行態樣分析，分明是「常態騷擾」，絕不是「執法巡查」，此次特增加對海警船的廣播內容，並公布執法畫面，希望解放軍切勿一錯再錯，誤判國際局勢，共同維護台海的和平穩定與發展。

