(影) 海馬士西濱首射出狀況！兩度系統異常 雷霆2000前一天也出包

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[Newtalk新聞] 陸軍第十軍團今（10）日於台中大甲溪出海口周邊實施第二日「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，我國向美國採購的海馬士（HIMARS）多管火箭系統首度在西濱海岸進行實彈射擊，原訂發射36枚M28縮距訓練彈。不過，現場媒體統計發現，射擊過程中疑似僅發射34枚火箭彈，引發關注。對此，58砲指部多管火箭連連長柯明斌少校證實，射擊過程中兩度出現系統異常狀況。





媒體詢問，今天規劃發射36枚火箭彈，但現場觀察似乎僅有34枚發射，剩餘火箭彈未發射原因為何？柯明斌表示，射擊過程中第一車確實發生系統異常，官兵立即依照平時訓練的故障排除程序進行處置，完成排除後，已於第三波射擊時將原先未發射的火箭彈補射完成。

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不過，柯明斌也坦言，在第三波射擊期間，第三車同樣發生系統異常，目前仍持續進行故障排除。他指出，這也是實戰化訓練的一環，藉此驗證部隊面對突發狀況時的應變能力。





由於今日射擊期間數度受到空域管制影響，媒體也關切射擊任務是否因此重新規劃。柯明斌說明，射擊前均由火力支援協調作業下達射擊任務至指揮管制車，即便中途遇到空域管制，相關射擊資料仍會先儲存在指管系統內，待空域重新開放後，再將任務下達發射車執行射擊。





針對媒體觀察第三波第二輪射擊時，似乎僅有第二車完成發射，未見第一車及第三車同步射擊，柯明斌進一步解釋，第一車因前面波次曾發生故障，導致有火箭彈未能順利發射，因此在完成故障排除後，於第三波次進行補射。媒體追問是否為第三波補打，柯明斌則簡短回應「是」。





事實上，前一天雷霆2000多管火箭系統進行實彈射擊時，也曾出現異常狀況。當時有一枚火箭彈第二段推進火藥發火時出現問題，中科院技術人員已著手進行相關分析與研究，釐清事故發生原因。如今海馬士實彈驗證再度傳出系統異常，讓外界對新式火箭系統接裝後的穩定性格外關注。

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