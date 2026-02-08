影》海鯤號潛航影片首曝光 誘標成功發射創里程碑

台灣國際造船公司今（8）日首度公開「海鯤軍艦」於1月29日至2月6日間執行淺水潛航測試的完整紀錄影片，首度曝光水面下實測畫面。（台船提供）

海鯤號關鍵的誘標發射測試。（台船提供）

潛望鏡與天線桅管升降測試。（台船提供）

歷經多項驗證後，海鯤號順利上浮返航，結束測試時已入夜。（台船提供）

台灣國際造船公司今（8）日首度公開「海鯤軍艦」於1月29日至2月6日間執行淺水潛航測試的完整紀錄影片，首度曝光水面下實測畫面。（台船提供）

國造潛艦原型艦「海鯤號」近日展開一連串潛航測試，外界仍不乏質疑聲浪。台灣國際造船公司今（8）日首度公開「海鯤軍艦」於1月29日至2月6日間執行淺水潛航測試的完整紀錄影片，首度曝光水面下實測畫面，其中包含關鍵的誘標發射測試，成為潛艦國造重要里程碑，影片上架後，不少軍事迷直呼「很感動」。

影片顯示，白天海鯤號完成整備後，自水面浮航前往測試海域，先進行舵控系統測試，隨後開啟排氣閥準備下潛，艦體緩緩沒入海中，依序進行潛望鏡與天線桅管升降測試，完全消失於海平面後，持續下潛並完成誘標發射等核心科目。歷經多項驗證後，海鯤號順利上浮返航，結束測試時已入夜。

廣告 廣告

台船指出，近2周已依測試程序書完成4次「淺水潛航」測試，相關影像公布分享予社會各界點閱。台船也呼籲，國人持續支持潛艦國造政策，造艦團隊接續將實施各系統調校與檢整，於確認達安全條件並經評估後，依表定計畫安排後續潛航測試。

台船高層先前說明，目前海測均屬淺水潛航範圍，但深度已超過10至20公尺的呼吸管與潛望鏡測試標準，潛航次數將視系統驗證與修正狀況彈性調整，目標仍力拚6月底前完成交艦。另在後續艦規畫上，國產化比例將持續提升，包含魚雷管、鋰電池及多項機械、電子零組件，皆已導入國內精密製造能量。

【看原文連結】