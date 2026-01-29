影》海鯤號首度潛航！軍事專家看一技術：有望拚6月交艦

國造潛艦原型艦「海鯤號」今（29）日展開首度潛航測試，直到11時，海鯤號在千呼萬喚下終於現身，前往外海準備淺水潛航測試，預計到傍晚才會返航。（柯宗緯攝）

國造潛艦原型艦「海鯤號」今（29）日展開首度潛航測試，直到11時，海鯤號在千呼萬喚下終於現身，前往外海準備淺水潛航測試，預計到傍晚才會返航。軍事觀察家紀東昀指出，今天的重點不在潛得多深，而是在水下環境中，潛艦各項關鍵系統是否能夠同步、穩定運作，這才是國造潛艦真正的技術門檻，以這時程推算，力拚6月交艦不成問題。

軍事迷今早6、7時許就守候高雄港畔，苦等海鯤海現身，直到11時許，海鯤號從台船船塢駛出，在船艦戒護下亮相，慢慢加速朝外海方向移動，軍事迷興奮大喊「海鯤號加油！」、「海軍、國軍、台船加油！」

軍事專家紀東昀指出，從1月26日海鯤號出港時的表現，就已可看出近期測試成果。當天艦艇在出港過程中的操控與控制靈活度明顯提升，顯示台船在IPMS整合式載台管理系統，以及動力系統與控制系統的整合上已相當成熟，並且開始看到實際成效，也意味著潛航前的各項準備測試已大致完成，為今天的潛航測試鋪路。

紀東昀說明，今天進行的是「淺水域潛航測試」，潛航深度仍屬初階，目標僅達潛望鏡深度，約10多公尺至50公尺進行各項科目測試，主要讓潛艦在水下伸出潛望鏡與呼吸管，進行關鍵系統的實際驗證，而不是挑戰深度。

紀東昀指出，在測試項目上，今天重點包括3大系統，首先是聲納系統，必須在水下環境中進行完整測試，才能確認探測與接收功能是否正常；其次是動力系統，包含水下操控能力、電力系統、電動馬達，以及帶動大軸與螺旋槳的整體推進狀況。

紀東昀說，第三則是水下計程儀，也就是慣性導航系統，潛艦在海中無法使用GPS，只能透過慣性導航來計算行進路徑與速度，確保在水下仍能掌握自身位置，是潛航時不可或缺的核心系統。

此外，今天的測試也同時觀察艦體結構表現，包括水密艙與壓力殼在不同深度下的反應情形。整體而言，這次屬於「讓所有系統在水下先跑一次」的測試，確認各系統能否同時、穩定運作，因此定位為淺水域測試。

針對測試節奏，紀東昀也提到，台船先前新聞稿已暗示，國外造船廠的新造潛艦原型艦，測試期往往長達1年以上。海鯤號自民國112年9月28日命名至今，測試時程約1年多，與國際經驗相當，並未特別落後。

他也指出，依照國際慣例，在潛航測試等關鍵階段，造船廠高層或船東、也就是海軍高層，確實有可能隨艦出海參與測試，以強化對造艦品質與安全性的信心。若今天測試過程順利，預計時程可能延續下午，都屬正常範圍。

不過，紀東昀也提醒，潛航測試前的航前檢查極為關鍵，整個流程就如同火箭發射，每一項檢查與儀器設備都必須確認正常，任何一個環節出現狀況，都可能立即中止、暫停或延後測試。這類情形並非異常，而是各國潛艦原型艦在測試階段的必經過程。

至於後續進度，紀東昀表示，完成淺水域潛航後，下一階段將進入深水潛航測試，深度一般從100公尺逐步推進至200公尺，柴電潛艦的設計最大深度約在300公尺左右。隨著深度增加，動力、聲納與整體作戰系統，都必須在每一個新深度重新測試與驗證，確保在不同壓力條件下仍能正常運作。

在測試海域方面，紀東昀指出，高雄港港區水深約15至18公尺，不適合進行潛航測試，因此今日潛航地點必然位於外海，推估可能是在左營至高雄港之間的鄰近海域，以利左營艦隊出動戒護；若未來進行深水潛航，則須前往琉球以南等水深較足夠的海域，才能完成相關測試。

