影/涉嫌造謠蕭美琴花錢買演說 男返國遭逮笑稱：會當真的人是腦子有問題！
日前在網路上發文，指稱副總統蕭美琴應邀出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表演說，是台灣砸錢讓蕭美琴演說的假消息，警方鎖定IP追查到兩名盧姓男子、陳姓男子，今（12）日，陳男從日本返國，面對大批媒體，他滿臉笑容回應「這只是反串文，正常人都看的出來，不知道違反什麼法。」
根據警方掌握消息，陳男於9日前往日本旅遊，因扭傷腰部，因此返台時坐輪椅入境，他一抵達機場，警方立即趁他入境時將其攔下，在移民署桃機入出境大隊偵訊室製作筆錄，據悉，警方初步研判陳男是政治狂熱者，他向警方表示轉發文章只是「好玩而已，誰都知道這是開玩笑的不實資訊」。
而坐在輪椅上的陳男，看見大批媒體守候，竟一路滿臉笑意，面對媒體詢問，陳男也態度輕鬆回應，警方一度詢問他是否要戴帽子遮掩，陳男說「不用，有什麼好戴的，我又不是殺人犯」。接著媒體問陳男為何要發文，陳男表示「Threads上很多人在講，光是法國BBC就夠扯了，會當真的人是腦子有問題。」陳男接著說「這個就是一個反串文，正常人都看得出來，（文章）下留言一整串都是法國BBC問號，一看就是反串文，我覺得太好笑了，必須要轉發。」
媒體也在追問因為發文觸法，是否嚇一跳，陳男表示沒有嚇一跳，又再次強調「就是一個反串文，有什麼好犯法的，覺得好笑的文章轉發。」陳男接著提高語氣反問「自己覺得好笑，轉發都不可以嗎？現在台灣都不能轉發文章嗎？」最後陳男表示一下機就被問很多問題，反問在場媒體，為何會知曉他返國時間，要媒體給他答案，之後陳男即被推進電梯離開。
刑事局指出，涉案的2名網友分別為盧姓男子，製作蕭副總統赴歐盟議會演講之不實梗圖並散布；陳姓男子散布該不實貼圖並留言稱「法國BBC報導臺灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，已違反社會秩序維護法第63條第1項第5款之情事。盧男已於11日到案調查完畢，陳男則是在機場被逮，後續2人皆依違反社維法移送台北地院簡易庭依法裁處。
