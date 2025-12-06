影/淡水淡金路拖板車失控狂剷路燈 司機昏迷急送醫
今（6）日上午8時10分許，一輛拖板車行經淡水區淡金路2段215號因不明原因失控自撞安全島，又衝撞到對向車道，造成拖板車司機昏迷送醫。
警方獲報趕抵現場處理，初勘拖板車由台北往三芝方向行駛，不明原因失控自撞安全島後，衝撞到對向車道，造成拖板車司機受傷就醫。警方派遣水碓所，交通分隊及拖吊場共警力7名前往事故現場，現場佔用往台北方向2車道，另通知大型拖吊車前往現場拖吊，並依交通事故處理相關流程處置。同時通知淡水清潔隊前往清除現場碎片。
