影/淡水男毒駕騎機車自摔 口鼻白色粉末露餡

新北市日前發生一起車禍，一名男子吸毒後精神恍惚騎機車外出，但淡水某路段自摔倒地受傷，警方與救護人員到場，發現男子語無倫次口鼻有白色粉末，被驗出毒品反應遭送辦。

男子毒駕自摔口鼻還殘留毒品粉末。（圖／翻攝畫面）

警方調查，黃姓男子（32歲）6日下午4時許騎機車行經淡江大學門口不慎自摔受傷，轄區淡水分局員警獲報到場，黃男面對警方詢問事發經過神志不清無法對答，口鼻處有明顯「白色粉末」殘留，警方研判他剛施用完毒品便騎車上路。

警方對男子唾液篩檢驗出毒品反應。（圖／翻攝畫面）

黃男隨後被119救護車先送往醫院治療，警方後續對他進行毒品唾液快篩，結果顯示對安非他命及K他命均呈現陽性反應，警方依規定製單扣車，並採集尿液檢體送驗及製作觀察紀錄表，全案依涉嫌刑法公共危險罪及違反毒品危害防制條例，函送士林地檢署偵辦。

廣告 廣告

警方查出，黃男已非第一次毒駕闖禍，前年9月間他吸毒後開車在水源街瘋狂逆向衝撞一輛小貨車，雙方車頭嚴重毀損，黃男臉部挫傷，當時黃男被送往馬偕醫院途中，因傷口疼痛不斷痛苦呻吟，竟在意識混亂時向醫護人員哀嚎懺悔「我有用毒品」，最後也遭送辦。

淡水警分局表示自去年9月至12月期間，共查獲94件毒駕，「毒駕」如同行動炸彈，嚴重威脅用路人生命安全；針對此類惡性累犯，警方將採取零容忍態度，持續加強校園周邊及重點路段的巡邏攔檢，全力杜絕悲劇發生，守護市民與學子的安全。

延伸閱讀

台9線死亡車禍！花蓮國中老師騎車自摔 人車噴飛遭撞亡

新北三重疏洪道車禍 2女機車雙載自撞1人命危

高雄驚悚大坑！騎士重摔急送醫 友怒批工程「有重大缺陷」