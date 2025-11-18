影/淡水男肩揹剪刀路邊遊蕩 警鎖定對象傳辦

新北市淡水一名男子前（16）天下午肩膀背著一把剪刀在路邊遊蕩，有機車騎士見他靠近路中鳴按喇叭提醒，男子竟一路尾隨至騎士住家門口，警方獲報後已鎖定男子身分將依法傳辦。

男子肩揹剪刀在淡水街頭遊蕩。（圖／翻攝畫面）

一名網友在社群平台Threads發文，稱16日晚間6時許與家人騎車行經淡水區北新路141巷要返家時，發現路上一名行人越走越靠近馬路，「我們按了他一聲喇叭想說請他小心，結果他就這樣一路跟到家裡地下室門口還輕拉我們的機車」。

該名網友探頭往看，男子就默默的往別的地方走，「結果他走的時候我看到他背上背了一把剪刀，我整個心差點停住，如果剛剛只有我媽一個人沒有我跟我爸他是不是就往我媽身上去了」，嚇得趕緊報警並通知當地里長，並提醒網友及附近民眾出入時要小心。

對此轄區淡水分局表示，接獲報案後已責成轄區員警及巡守隊加強北新路及周邊學區巡邏密度；另經調閱相關監視器已掌握郭姓男子（42歲）身分，其行為涉嫌違反社會秩序維護法第89條，將儘速通知到案說明釐清動機及案情，同時加強案發地巡邏密度防制危害發生。

