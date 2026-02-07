影/淡水男賓士車昏睡內7hrs 警急赴救援查獲巨量毒品

新北市警方破獲一起毒品案，一名毒蟲日前在一輛賓士車上長時間昏睡長達7小時，當天寒流低溫民眾擔心發生意外報警，警方到場救援意外破獲車內藏有大量毒品。

男子吸毒後在車上昏睡7小時。（圖／翻攝畫面）

新北淡水警分局1月27日下午17時許接獲民眾報案，轄區內大義街上有一輛黑色賓士車違停，駕駛疑似昏睡車上，由於當天寒流低溫，擔心駕駛身體不適，遂通報警方到場查看，員警趕赴現場欲救援時抵發現該車自上午10時起便停放原地，近乎7個小時未移動。

員警隔窗觀察發現駕駛連姓男子躺在駕駛座陷入昏睡，而副駕駛座則散落多枚菸彈、毒品針筒及毒品咖啡包等物品，員警不斷用力拍打車窗才將連男叫醒，連男下車時面對詢問仍神情極度恍惚、語無倫次，顯見毒品藥效尚未退去。

警方在車上查獲大量各式毒品。（圖／翻攝畫面）

警方在車內查獲大量毒品及吸食器，包括依托咪酯菸彈1顆、殘渣8顆、未使用菸彈9顆、菸油1罐，以及印有美劇《絕命毒師》圖樣的毒品咖啡包4包、安非他命1包與吸食器具。

男子遭依毒品罪嫌移送法辦。（圖／翻攝畫面）

員警當場將連男逮捕帶回派出所，經其同意接受篩檢後，呈現大麻、依托咪酯、鴉片類及卡西酮等多項毒品陽性反應，全案詢後依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，毒品不僅嚴重危害身心健康，新興毒品如「喪屍菸彈」更可能導致意識迷幻、行為失控，對公共安全造成極大威脅。民眾若發現路邊車輛異常或駕駛神情恍惚，應立即撥打110報案，共同守護用路安全。

