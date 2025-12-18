影/淡水警匪追逐！轎車掛假車牌 警攔檢查獲武士刀、毒品

新北市淡水區日前發生警匪追逐，一輛自小客車因違規紅燈右轉，遭警方 AI 巡防系統掃描懸掛假車牌，員警發動圍捕攔停逮獲車上2人，並查獲毒品及武士刀依送法辦。

警方圍捕攔車逮捕車上2男。（圖／翻攝畫面）

12日晚間8時許，淡水警分局員警巡邏行經台二線與石頭厝路口時，發現一輛自小客車違規紅燈右轉，員警利用車上AI巡防系統即時查詢，發現該車牌懸掛偽造車牌，隨即通報線上警力進行攔截圍捕，於巷弄內以警車將其前後包夾，員警立即持槍喝斥「下車！」。

警方查扣毒品、車牌及武士刀。（圖／翻攝畫面）

員警將車內的2許姓兄弟（22、18歲）拉下車，車內散發濃濃毒品K他命氣味，附帶搜索查獲K他命1包及 K 菸1根，還在後座發現了一把已開鋒的武士刀，當場將2人逮捕帶回派出所偵訊。

駕駛毒駕車輛懸掛假車牌遭送辦。（圖／翻攝畫面）

經對駕駛許男進行毒品唾液快篩，結果呈現 K 他命陽性反應，全案警詢後將駕駛許男依違反公共危險罪、偽造特種文書罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，隨案移送士林地檢署偵辦。

駕駛違規部分包括毒駕、吊扣期間行駛、使用偽造牌照以及紅燈右轉，警方共開出 5張罰單，罰鍰高達22萬多元，並依規定沒入車輛，至於副駕駛許男經採尿後另行函送偵辦。

淡水警分局表示，毒品駕車形同不定時炸彈，嚴重危害自身與用路人的生命安全，警方將持續運用AI科技與巡邏勤務相結合，以高強度、高效率方式打擊，呼籲民眾切勿以身試法，共同維護社會治安。

