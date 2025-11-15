影/淡水阿嬤騎Ubike違規穿越斑馬線 遭機車撞還要被罰
新北市淡水區14日下午4時許發生一起交通事故，一名74歲孫姓婦人騎乘Ubike沿行人穿越道，穿越中正路一段與淡海路口時，遭一名51歲趙姓女機車騎士撞上，雙方當場倒地，手腳均有擦傷，所幸意識清楚。經警方酒測後，兩人酒測值皆為0，不過該名孫姓婦人因未下車牽行，後續將依法開罰。
事故發生當時，淡水警分局員警正從聯合勤教的淡江大橋參訪返程途中，行經該路口時目擊車禍，立即停靠協助，也通報119，同時在現場進行交通疏導，避免二次事故發生。救護人員獲報到場後，將兩名傷者送往醫院治療，警方也在路口進行繪製事故現場。
根據警方初步調查，雙方疑似未注意車前狀況釀禍。孫姓婦人騎腳踏車於行人穿越線上通行，已違反《道路交通管理處罰條例》第74條，可處新臺幣300元以上、1200元以下罰鍰。詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步調查釐清。
淡水警分局呼籲，自行車屬於「慢車」，應依規定選擇正確的騎乘空間。在人行穿越道未設置自行車穿越道時應下車牽行，在人車共道需禮讓行人，行駛車道則須靠右順向騎乘，提醒用路人遵守交通規範，才能避免類似事故再度發生。
