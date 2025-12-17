影/淡水鬧區驚見持斧頭男當街狂揮！旁人驚：跟鬼輸贏？

新北市淡水區昨（16日）中午竟然有位男子拿著斧頭不斷對空揮舞，嘴裡唸唸有詞，目擊者形容「好像在跟鬼輸贏」，警方獲報後會同消防員趕來，將之強制就醫。

潘男交出斧頭。（圖／警方提供）

整起事件源於一位民眾上傳的影片中可以看到，潘男坐在機車上，手中緊握斧頭朝著來往車輛方向胡亂揮舞，嘴裡還念念有詞，不時更換左右手持斧。目擊者表示，當時情況相當詭異，潘男似乎正在「拿斧頭跟鬼輸贏」，讓周遭民眾感到既害怕又困惑，只能躲在超商內觀察並錄影存證。

警方趕抵現場畫面。（圖／警方提供）

據淡水警方指出，該名男子現年55歲、姓潘，事發地點在中正東路一段上某超商門口，獲報後火速趕抵現場，當場喝令正坐在機車上的潘男放下武器，調閱附近民眾提供的影像資料後，確認潘男確實有持斧對空揮舞的脫序行為。

警方拿著甩棍嚴陣以待。（圖／警方提供）

救護人員到場後，經新北市衛生局專業評估，認定潘男的精神狀況符合強制就醫的法定要件。隨後在警方戒護下，潘男被送往淡水馬偕醫院接受進一步診療，不過警方也表示，針對潘男持斧頭在公共場所揮舞的行為，將依據《社會秩序維護法》第63條相關規定進行裁處，以維護公共安全與秩序。

潘男最後被強制送醫。（圖／警方提供）

