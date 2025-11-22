影/淡水KTV慶生趴變推筒子聚賭 12人連同蛋糕打包警局續攤
新北市淡水區一間連鎖KTV21日晚間發生荒唐插曲，12名男女國中同學，原本相約為張姓女子舉辦慶生聚會，卻因4名男子在包廂內以麻將「推筒子」賭博，遭淡水警分局員警臨檢時當場查獲，包括壽星在內的12人全數被帶回警局，連生日蛋糕都來不及切就得打包帶走。
據了解，這群友人特地從三芝到淡水，包下中正路上連鎖KTV的VIP大包廂慶祝，沒想到有人帶著麻將和骰子參加聚會，在歡唱期間手癢玩起推筒子賭博。21日晚間10時40分許，淡水警分局執行擴大臨檢勤務，員警持槍進入三樓VIP包廂時，發現桌面上清楚擺放著現金、麻將與骰子，包廂內原本歡樂的氣氛瞬間凝結。
警方當場查獲25歲朱姓、25歲鄭姓、26歲江姓及22歲胡姓等4名男子涉嫌刑法賭博罪，並清點證物包含賭資新台幣1000元、麻將40顆及骰子3顆。員警立即宣讀三項權利後，將4名涉賭男子連同現場其餘8名關係人全數帶回分局製作筆錄。
更巧合的是，正當警方敲門進入包廂時，服務人員原本預計在此時送進生日蛋糕，沒想到開門後變成警察臨檢，眾人當場愣住。原本應該是點蠟燭、唱生日快樂歌的溫馨時刻，硬生生變成警察突擊的驚嚇現場，生日蛋糕沒切成，反而跟著一行人一起進警局續攤。
警詢後，涉賭的4名男子依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦，其餘8名關係人則請回。淡水警分局呼籲，KTV等公共場所屬人潮頻繁之處，從事賭博不僅觸法，更容易造成治安問題，提醒民眾切勿以身試法，聚會娛樂應保持分寸，避免讓原本的歡樂時刻變調，留下刑事紀錄。
