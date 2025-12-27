影/深夜規模7.0強震！北市下瓷磚雨 新竹13層住家窗被震開

今（27）日晚間11點05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0的強烈地震，宜蘭縣、台北市、新北市、基隆市、新竹縣市等地震度達到4級。網友們紛紛在社群平台上發布地震瞬間的影片，目前多地災情頻傳。

有民眾在社群平台《Threads》發文表示，地震當下自己正在台北市吉林路的錢都用餐，因為震感強烈已經從店內衝到門外，沒想到出門卻驚見瓷磚碎片掉滿地，一時間進退兩難。

桃園市議員許家睿發生地震時正在八德區的一部電梯中，根據他PO出的影片可以看到，電梯搭乘過程中不斷左右搖晃，相當恐怖。許家睿也配文感嘆，地震當下在搭電梯，堪稱人生跑馬燈，甚至有一瞬間覺得電梯會解體。

另一位居住在新竹的網友則表示，新竹好久沒遇過這麼有感的地震，身處13樓的她感受到劇烈搖晃，一開始還被沙發後面的書砸到，甚至連陽台的窗戶都被地震震開。

