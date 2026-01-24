影/深夜雪地現「白衣女」？陸警嚇傻：是活人！挨凍8小時驚險救回
大陸安徽一名女子在攝氏零下十幾度的雪地中受困近8小時，被發現時身體已嚴重僵硬，民警起初還誤以為是假人。經緊急送醫救治後，女子奇蹟般撿回一命，目前已無生命危險。
綜合大陸媒體報導，20日凌晨，民警接獲報案趕往蚌埠淮河大壩現場，遠遠看見雪地裡有個人影紋絲不動。參與救援的民警事後回憶，「我第一眼以為是誰扔的假人模特，走近一看，頭髮上都是冰碴，睫毛結了霜，整個人已經凍僵了。」民警隨即小心翼翼地將女子從雪坑中拉出，但她的身體已經僵硬到幾乎無法彎曲，腿部行動十分緩慢不便，兩名民警只能將她扶著前進，再小心地將她搬上警車。警車內空調開到最大，民警用警服裹住她冰冷的身體，不斷呼喚試圖保持她的意識。
隨後趕來的急救醫生對女子進行初步檢查，確認她並無大礙。接診醫師表示，「在零下十幾度的雪地裡待8小時還能活下來，這簡直是個奇蹟。」醫師透露，幸好女子在身體完全失溫前被發現，否則觸發器官衰竭便回天乏術。醫師分析，女子受困於雪坑中，雖然身處於極低溫的空間，但四周的積雪仍阻擋不少寒氣和冷風侵襲，讓身體熱量不至於快速流失，或許也是女子撿回一命的關鍵因素之一。
據了解，該名女子於前一日晚間11點左右從家中出走，家人發現失蹤後立即報警求助，但因雪大路滑導致搜尋困難。鄰居透露，女子平時性格內向，不太與人交流。至於她為何選擇在嚴寒冬夜獨自外出，又為何在淮河大壩雪地停留長達8小時，具體原因仍在進一步調查中。
專家提醒，寒冬季節心理健康問題容易因天氣、光照等因素加劇，民眾應注意觀察親友情緒變化，特別是性格內向者，冬季應適當增加室內活動並保持社交聯繫，發現異常及時溝通，必要時尋求專業協助，極端天氣應盡量避免單獨外出。目前獲救女子已在醫院接受進一步觀察治療，當地警方表示將協助家屬做好後續關懷工作。
針對凍傷處置，醫療人員提醒應牢記「三要三不要」原則。三要包括：盡快脫離寒冷環境進入室內、用40至42度溫水浸泡患處、用無菌紗布輕輕包裹患處避免摩擦。三不要則是：不要用雪搓凍傷部位以免造成二次損傷、不要自行處理水疱避免感染、不要飲酒暖身因酒精會使血管擴張加速體溫流失。
延伸閱讀
半導體通路被市場低估！大摩初評文曄喊買
AI掀半導體結構性轉變 野村看好聯電、世界先進目標價大升五成
記憶體大戰白熱化！三星下月量產HBM4供貨輝達 搶攻AI市場
其他人也在看
賓士車高速衝進鐵板燒店 撞碎玻璃.門框歪一邊
地方中心／綜合報導一輛白色賓士車，凌晨撞進桃園中壢的鐵板燒店，不但撞碎大門玻璃，門框也被撞歪，還好店員已經下班，才沒造成人員傷亡。警方表示，車禍前，發現賓士車跨越雙黃線行駛，上前攔查時，竟加速逃逸，才會撞進鐵板燒店，酒測值高達0.68，將依公共危險罪移送法辦。白色賓士高速撞進鐵板燒店，玻璃瞬間被撞飛，連賓士車頭也被撞開，可見撞擊力道有多大，老闆趕到現場都嚇壞了，仔細看，門框歪一邊，還扭曲變形。業者：「當時我不在場，就是接到電話，就是玻璃都破了，門都往裡面陷了，門框都陷進來了，（了解有沒有喝酒），看起來是有聽起來是有。」白色賓士酒後自撞鐵板燒店（圖／民視新聞）事發在桃園中壢，賓士車駕駛喝得醉醺醺，發現警方上前攔查，他居然加速逃逸，才會撞進鐵板燒店，還好員工10幾分鐘前，已經離開，才沒有人員傷亡。根據了解，車上還載有一名女子，兩人都沒外傷。內壢派出所副所長謝荷清：「發現一輛自小客車跨越雙黃線行駛，立即上前攔查，然該車駕駛賴男竟加速逃逸，隨後失控自撞於新生環北入口轉角的餐廳，經測試酒測值為0.68，全案警詢後，依公共危險罪移送法辦。」業者表示車禍後無法營業、食材也報廢（圖／民視新聞）業者：「（有沒有預計損失多少），不好算啊、很不好算對啊，（我剛剛聽說你的食材，今天都準備好了），對啊這邊都要都廢掉了。」酒醉上路，還害老闆沒辦法營業，食材也報廢，還好沒有撞到人，否則後果不堪想像。原文出處：賓士車高速衝進鐵板燒店 店內玻璃全碎、門框歪一邊 更多民視新聞報導八德866戶昨夜突遇停電 原因曝光酒駕心虛! 轎車違規遭攔 加速逃逸自撞民宅假藉買金飾！搶桃園新屋銀樓 警凌晨觀音逮人民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
彰化再開放帶狀疱疹疫苗預約 搭帳篷供長輩坐著排隊
（中央社記者吳哲豪彰化26日電）彰化縣衛生局今天再度開放長輩預約接種帶狀疱疹疫苗，雖在下午才開放預約，不過仍有長輩上午就在衛生所前排隊；衛生局也擔心天冷，在衛生所前搭帳篷供長輩坐著排隊等待。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
墨西哥足球場驚傳槍擊案！釀至少11死、6傷
綜合外媒報導，墨西哥瓜納華托州薩拉曼卡市（Salamanca）當地時間週日（25日）下午一處足球場發生槍擊事件，初步統計造成11人死亡、至少6人受傷；其中10人當場身亡，另有1人送醫後不治。事發地點位台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
繁重加給有望！ 基隆市警察局今分局長交接 議長童子瑋送上好訊息
基隆市警察局今日舉行三、四分局長交接典禮，議長童子瑋典禮中致詞時表示，目前非六都警職人員繁重加給相關辦法已送交行政院核定，希望在農曆年前核定完畢，屆時只需要地方政府預算足夠就能發放。市長謝國樑也說，感謝議長在內的工作夥伴，若相關辦法能通過，將會追加預算，中央、地方一起配合，為警察創造良好的工作環境。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
第2起！稱美37歲護理師持槍反抗 ICE探員擊斃畫面曝光再引爆輿論
美國移民暨海關執法局ICE幹員24日在明尼蘇達州明尼亞波利斯市，射殺一名37歲男子普雷蒂（Alex Pretti），理由是普雷蒂暴力反抗，而且身上攜帶槍枝，但新曝光的畫面顯示，普雷蒂沒有拔槍也沒反抗，台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
籲別學霍諾德！賈永婕「不要硬上窗框小姐」被罵比喻噁心 虛心反省：哏跑過頭
美國極限攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101，創舉引發全球關注，卻也吸引部分民眾模仿攀爬，台北101董事長賈永婕在Threads呼籲不要隨意攀爬，將窗框與玻璃擬人化為女性，並使用「不要硬上她們的身體」等字眼，用詞掀起性別爭議；她下午虛心反省「講話太快、太嗨，梗（哏）就會跑過頭」，強調初衷是安全提醒，不是任何不尊重。鏡新聞 ・ 10 小時前 ・ 118則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 23則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 480則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 176則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 4則留言
霍諾德吃素「卻練出神人肌力」！醫揭「2食物」是關鍵 還能降膽固醇
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101，他的生活習慣也受到關注。營養醫學專家劉博仁指出，霍諾德的飲食以植物性食物為主，不禁讓外界好奇「真的足以支撐這種極限體能嗎？」其實只要掌握3個「蛋白質增肌策略」，素食者也能練出強健肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 12則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 260則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 11則留言
蔣介石要掰掰了？改版新台幣「臺灣之美」開放民眾票選 央行說明了
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導現行新台幣紙鈔除伍佰圓、壹仟圓、貳千圓非政治人物外，壹百圓及貳百圓則分別是孫中山和蔣介石；不過新台幣睽違24年將要改版，中央銀行今（27）日上午召開記者會說明並宣布，開放「臺灣之美」系列主題的12項面額票選，而央行發行局局長鄧延達也坦言，本次投票項目並沒有政治人物的項目。民視 ・ 17 小時前 ・ 198則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言