影/深夜雪地現「白衣女」？陸警嚇傻：是活人！挨凍8小時驚險救回

大陸安徽一名女子在攝氏零下十幾度的雪地中受困近8小時，被發現時身體已嚴重僵硬，民警起初還誤以為是假人。經緊急送醫救治後，女子奇蹟般撿回一命，目前已無生命危險。

大陸一名女子在雪地裡受困近8小時。（圖／翻攝’網路）

綜合大陸媒體報導，20日凌晨，民警接獲報案趕往蚌埠淮河大壩現場，遠遠看見雪地裡有個人影紋絲不動。參與救援的民警事後回憶，「我第一眼以為是誰扔的假人模特，走近一看，頭髮上都是冰碴，睫毛結了霜，整個人已經凍僵了。」民警隨即小心翼翼地將女子從雪坑中拉出，但她的身體已經僵硬到幾乎無法彎曲，腿部行動十分緩慢不便，兩名民警只能將她扶著前進，再小心地將她搬上警車。警車內空調開到最大，民警用警服裹住她冰冷的身體，不斷呼喚試圖保持她的意識。

隨後趕來的急救醫生對女子進行初步檢查，確認她並無大礙。接診醫師表示，「在零下十幾度的雪地裡待8小時還能活下來，這簡直是個奇蹟。」醫師透露，幸好女子在身體完全失溫前被發現，否則觸發器官衰竭便回天乏術。醫師分析，女子受困於雪坑中，雖然身處於極低溫的空間，但四周的積雪仍阻擋不少寒氣和冷風侵襲，讓身體熱量不至於快速流失，或許也是女子撿回一命的關鍵因素之一。

女子奇蹟般撿回一命，目前已無生命危險。（圖／翻攝南華視頻）

據了解，該名女子於前一日晚間11點左右從家中出走，家人發現失蹤後立即報警求助，但因雪大路滑導致搜尋困難。鄰居透露，女子平時性格內向，不太與人交流。至於她為何選擇在嚴寒冬夜獨自外出，又為何在淮河大壩雪地停留長達8小時，具體原因仍在進一步調查中。

專家提醒，寒冬季節心理健康問題容易因天氣、光照等因素加劇，民眾應注意觀察親友情緒變化，特別是性格內向者，冬季應適當增加室內活動並保持社交聯繫，發現異常及時溝通，必要時尋求專業協助，極端天氣應盡量避免單獨外出。目前獲救女子已在醫院接受進一步觀察治療，當地警方表示將協助家屬做好後續關懷工作。

針對凍傷處置，醫療人員提醒應牢記「三要三不要」原則。三要包括：盡快脫離寒冷環境進入室內、用40至42度溫水浸泡患處、用無菌紗布輕輕包裹患處避免摩擦。三不要則是：不要用雪搓凍傷部位以免造成二次損傷、不要自行處理水疱避免感染、不要飲酒暖身因酒精會使血管擴張加速體溫流失。

