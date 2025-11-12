影/淹成汪洋！鳳凰颱風豪雨炸蘇澳 救難人員乘橡皮艇搜救受困民眾

鳳凰颱風還沒登陸台灣，但挾帶東北季風的共伴效應，已經在宜蘭蘇澳地區帶來嚴重淹水災情，大約傍晚6時許，蘇澳市區包括蘇蘇澳分局附近，皆紛紛傳出淹水消息，而越晚淹水災情愈加嚴重，目前在蘇澳市區，淹水將近一層樓高，國軍也派出橡皮艇和兩棲車協助救援，兩棲車頂上坐滿撤離家園的居民。

蘇澳市區淹水嚴重，高達1層樓。（圖／中天新聞）

晚間將近9時許，網路上有不少民眾紛紛PO出蘇澳市區淹水的消息，更呼籲民眾不要前往蘇澳市區，因為幾乎一半的蘇澳市區已經泡在水裡，轎車也快要被水淹到滅頂，而越晚淹水災情越來越嚴重，蘇澳市區街道積水幾乎高達一層樓，路面全變成水面，好幾艘橡皮艇協助居民撤離家園，國軍也出動兩棲車，車頂上也坐滿當地居民。

國軍兩棲車出動救援。（圖／中天新聞）

根據中央氣象署統計，截至今（11）日下午5時30分，南澳鄉東澳嶺累積雨量已達658毫米，冬山鄉則達386.5毫米。宜蘭縣多處地區街道積水漫延至騎樓，車輛行經時濺起巨浪，許多民眾受困在家，出入困難。

其中，蘇澳鎮災情最為嚴峻。民貴街一度水深達成人肩膀高度，鎮公所晚間緊急啟動一級開設，並向國軍申請支援。國防部迅速派遣40名官兵、2輛AAV7兩棲突擊車與2艘橡皮艇進入災區，協助民眾撤離。

