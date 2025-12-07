影/清晨低溫僅0.2度 武陵農場再現絕美「冰晶簾」

武陵農場今（7）日清晨最低溫來到0.2度，綠色植物及花朵凍成晶瑩剔透的冰晶，花園棚架也因為澆水而造成冰柱，夢幻的「冰晶簾」再現。

花朵結冰。 （圖／中天新聞）

花園棚架出現冰柱。 （圖／中天新聞）

根據氣象署資料，武陵農場今天清晨6時30分出現0.2度的低溫。武陵農場人員表示，今年感覺冷得比較早，這個時間點藤花園冰晶宮居然開始結冰了，「雖然說這個溫度已經達到可以讓水結冰，但還沒有到很冷，如果他溫度還可以更低的話這個冰柱還可以結的更長，不過今天天氣不錯，太陽升起後，冰柱已開始融化。」

花瓣上出現冰晶。 （圖／中天新聞）

綠色植物凍成晶瑩剔透的冰晶。 （圖／中天新聞）

園區成冰晶世界。 （圖／中天新聞）

