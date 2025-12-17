影／清水岩寺歲末點燈活動 發送限量馬年百元錢母發財金

▲彰化縣社頭鄉歷史古剎清水岩寺將於12月20日晚間7時，在寺前廣場舉辦一年一度「歲末點燈祈福」活動，廟方也將發送限量「馬年百元錢母」與信眾結緣。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】歲末迎新之際，彰化縣社頭鄉歷史古剎清水岩寺將於12月20日晚間7時，在寺前廣場舉辦一年一度「歲末點燈祈福」活動，邀請鄉親闔家齊聚佛前燃燈祈福，為新的一年點亮希望與平安。活動結束後，廟方也將發送限量「馬年百元錢母」與信眾結緣，象徵財運亨通、好運到來，歡迎民眾提早到場，共同感受歲末溫馨祥和的祈福氛圍。

清水岩寺管理委員會總幹事陳慶福指出，歲末點燈祈福是寺方行之有年的重要傳統，旨在透過莊嚴的佛教儀軌，恭請湛因法師領眾誦經主法，祈求諸佛菩薩加被，庇佑十方善信在新的一年平安順遂、萬事如意。同時，也為地方祈願風調雨順、國泰民安，並且希望藉由這場殊勝的法會，為過去一年畫下圓滿句點，並以正念迎接即將到來的馬年。

為方便信眾預約明年春節的光明燈、太歲燈及藥師燈，清水岩寺特別說明，預約登記管道已經開啟。信眾除了可以在平日或假日白天親臨清水岩寺服務台填寫資料外，寺方也貼心提供「線上報名」服務，讓忙碌的現代人能透過網路輕鬆完成登記，不論身在何處，都能為家人點燈祈福。其中，光明燈祈求元辰光彩、平安順遂；太歲燈助流年平安、諸事順遂；而藥師燈則專注於祈求身體健康、病體康健。無論是現場報名或使用清水岩寺的線上點燈系統，流程皆安全可靠，歡迎信眾多加利用。