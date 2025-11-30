影／港穗禾苑修繕也是「保麗龍封窗」！ 住戶憂成「宏福苑第2」

香港宏福苑大火，香港政府針對負責修繕的承建商宏業所負責的其他相關工程，共有30項勒令停工。（圖／東森新聞）





香港宏福苑大火，罪魁禍首指向封住窗戶的保麗龍板，香港政府針對負責修繕的承建商宏業所負責的其他相關工程，共有30項勒令停工，引發香港人心惶惶。有別的社區居民就很擔心，他們會成為宏福苑翻版，像是穗禾苑社區住戶見自家修繕工程採相同作法，集結對承建商抗議後，目前工人仍在進行保麗龍拆除。

香港整修中的穗禾苑社區住戶，對建商相當憤怒，因為看見宏福苑大火，保麗龍板封窗被指是禍首，再看自家9棟大樓，2023年展開的大維修工程，採取相同的危險做法。

穗禾苑住戶vs.建商：「（你都沒請顧問公司），不要這樣啊，我家中有小朋友，也不想承受這些風險，也不想有任何事，你們也不想坐牢的吧。」

施工現場連續幾天都有工人在拆卸封窗的保麗龍，並運出好幾批保麗龍垃圾。

穗禾苑住戶蔣先生：「原來我以為拆了，今天才知道，原來一大堆未拆，才全部拿下來我不知道的，我們剛才才看到，我見到都很驚訝，哇為什麼原來沒拆保麗龍，只能說我們，屬於幸運的一群，沒有事發生。」

穗禾苑業主立案法團主席梁寶玲：「我有親口問過承建商，那些保麗龍是不是易燃，承建商說那款保麗龍阻燃的。」

施工單位解釋，是怕施工損壞玻璃窗，並稱材料有阻燃認證，卻被發現根本沒有官方認證，另一方面針對宏福苑，就算香港屋宇署指出，負責維修工程的承建商宏業嚴重疏失，依法將其負責的工程及相關工程，共30項勒令停工，住戶仍無法安心，紛紛針對棚網、封窗膠板的耐燃度展開測試，除了由宏業負責的社區更擴及其他社區，可見宏福苑大火，已造成人心惶惶。

