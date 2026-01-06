影/港籍貨輪「中聯黃埔」20貨櫃遭巨浪打中落海 海巡僅尋回3個

今日上午8點15分左右，香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」（CUL HUANGPU）在新北市石門區東北方約9.5浬處航行時，因基隆外海海象惡劣，加上貨櫃可能未妥善固定，導致船上20至23個空貨櫃被大浪打落海中。目前基隆海巡隊已發現3個漂流的貨櫃，其餘貨櫃仍待進一步搜尋。

因基隆外海海象惡劣，加上貨櫃可能未妥善固定，香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」上20至23個空貨櫃被大浪打落海中。（圖/海巡署提供）

交通部航港局接獲通報後，立即發布航船布告，公告貨櫃掉落海域的經緯度座標（北緯25度30.665分、東經121度32.322分），並提醒附近作業漁船及過往船隻避開該區域，以免發生意外。初步調查顯示，該起意外可能與船隻貨櫃固定不當及惡劣天候有關。目前，北部航務中心已成立專案小組，持續追蹤事故進展，並進行後續相關調查以確保航行安全。

據悉，事故發生後，海巡隊於上午10時許抵達現場，並在11時於富貴角北方2.5浬處發現3個漂流貨櫃。相關單位表示，將持續擴大搜尋範圍，期望能找回其他掉落的貨櫃。航港局強調，將密切掌握現場海況，並提醒所有船隻提高警覺，確保航行安全。

海巡署出動尋找掉落的貨櫃。（圖/海巡署提供）

