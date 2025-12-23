影/游盈隆獲提名中選會主委 王鴻薇：國民黨不為反對而反對

行政院22日宣布提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任中選會主委，引發朝野陣營的各種議論。對於是否支持游盈隆，王鴻薇今（23日）表示，國民黨團要經過黨團大會做出決議，但她也強調，國民黨不會像民進黨一樣為反對而反對。

王鴻薇。(圖/中天新聞)

王鴻薇在今日中天節目「大新聞大爆卦」上說，因為這個訊息是昨天才釋出的，在這段時間沒有召開黨團大會，當然立委群組有討論到，大家沒有太質疑這個人選，但是也沒有大力支持這個人選。國民黨團基本上屬於合議制，她認為，應該還是要拿到黨團大會做出決議。

王鴻薇表示，她個人的看法，第一個，有注意到民進黨立委吳思瑤立刻出來說，這是民進黨遞出來的橄欖枝，好像說給你一個糖，你就要趕快好好吃這顆糖，不要就是敬酒不吃吃罰酒的意思。這叫做遞出橄欖枝嗎？她並不認為。

游盈隆。(圖/中天新聞)

王鴻薇覺得，可能包含支持綠營的民眾，或者甚至是藍營的支持者，某一個程度都已經被民進黨形塑到大家的標準都非常低了。馬英九時代不會選擇國民黨籍或國民黨性堅強的人擔任中選會主委，可是到了民進黨之後，大家都覺得這種事見怪不怪、家常便飯。

王鴻薇說，比如說賴清德用了李進勇，李進勇在當中選會主委的前一天還是民進黨籍，等到卸下中選會主委之後，李進勇立刻恢復民進黨籍。所以李進勇從頭到尾就是民進黨籍，只不過在形式上假裝不是民進黨，那混過去了沒有？整個任期全部都混過去了。

王鴻薇指出，昨天游盈隆這個人選一提出來之後，反應最激烈的變成是民進黨支持者，是青鳥、是側翼、是綠媒崩潰了。他們大崩潰，因為覺得怎麼可能民進黨提出來的一個主委人選，怎麼可以去罵沈伯洋？游盈隆過去罵過沈伯洋無恥。此外包含對大罷免，游盈隆基本上是會去批判大罷免的。

李進勇。(圖/中天新聞)

王鴻薇說，當然大家非常關心，如果游盈隆得到民眾黨的支持，民進黨也沒有倒戈，那這個人選會過。另外，國民黨有沒有可能支持？她認為不排除。就個人意見，對於游盈隆擔任主委的角色，她可以接受，但是必須尊重黨團最後的意見。

王鴻薇認為，游盈隆有可能不是像之前那麼難通過，但是她覺得有兩點要提出，第一點，是不是大家覺得朝野中間對立了那麼久，現在好像願意給一顆糖吃，我們就吃糖吧，大家可以坐下來喝咖啡、一笑泯恩仇？

王鴻薇強調，沒有的。基本上對國民黨來講，其實就是理性的問政跟監督。對的人事，我們可以支持，但是不對的事情，比如說行政院長不副署，或者憲法法庭違法開會、違法判決，我們就是不能支持，這個是寸土不能讓的，幾件事情不能混為一談。

王鴻薇說，但是基於中選會如果提出我們可以接受的人選，我們也願意支持，因為明年馬上就要選舉，而且還有公投，所以我們也希望選務能夠順利運作，但是這不代表我們其他的部分是可以和稀泥的。

王鴻薇表示，另一點她提出的觀察，前一陣子有傳言，為了突破現在民進黨在立法院裡面都是輸的，所以決定拉攏民眾黨，其中一個講法是讓柯建銘下台，換來民眾黨的支持，其實大家都嗤之以鼻。

王鴻薇指出，但是現在可以看到包含游盈隆等的中選會提名人選，是不是代表民進黨在拉攏民眾黨？要破解藍白合，而且又是在民眾黨的兩年條款馬上就要到的敏感時機。她覺得這是一種陰謀論，可以留待政治觀察。

王鴻薇強調，但是就中選會的人事，如果是我們可以接受的人選，國民黨不會為反對而反對。我們不會像賴清德、不會像民進黨，是為了反對而反對、是為了奪權而違法，這不是我們會做的事情。

