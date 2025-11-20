影/游盈隆：沈伯洋選台北市長下場很難看 要贏就提名蔡英文

台灣民意基金會董事長游盈隆今（20）日上中天節目《新聞千里馬》，針對2026台北市長選舉，坦言民進黨如果推出立委沈伯洋，下場一定很難看，他認為能夠挑戰現任台北市長蔣萬安的不是立委王世堅，只有前總統蔡英文。

游盈隆20日上 《新聞千里馬》。 （圖／中天新聞）

游盈隆表示，沈伯洋目前對於參選的回應還算適當，沒那個屁股不要吃那個瀉藥，因為下場一定很難看！總統賴清德對沈伯洋是重視的，但是如果推沈伯洋出來選台北市長，那可以很肯定地講，下場是很難看的！下場絕對是很難看！

游盈隆分析，蔣萬安近4年來執政平平順順，沒出紕漏，輝達案也處理得可圈可點，民進黨任何人出來挑戰恐怕都機會渺茫，「提名一個人可能有點希望，不是王世堅，那個人就是蔡英文！」也不用去打擾前副總統陳建仁，陳建仁是謙謙君子，就好好做學術研究。

蔡英文資料照。（圖／中天新聞）

游盈隆認為，碰到蔣萬安這樣一個形象很好的市長，等於當年的「小馬英九」，沒有什麼負面，祖父輩的事情也很難牽扯到他身上，面對這樣一個態勢，民進黨只要打得漂亮就好，不要想贏，真的想贏就去找蔡英文。

