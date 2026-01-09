影/湯圓與肉圓之亂！屏東20歲男竟開車狠輾堂哥

屏東近日發生一起車禍，警方深入查證發現現場非屬單純交通事故，實為故意傷害案件。一名20歲陳姓男子與30歲堂哥因經營肉圓跟鹹湯圓小吃生意有嫌隙，陳男7日晚間竟駕車蓄意衝撞走在路上的堂哥，造成對方腦震盪，甚至下車持球棒威嚇，行徑囂張。

撞擊力道大，白色轎車車頭撞凹。（圖／翻攝畫面）

警方7日晚間接獲110報案，指自由路發生交通事故。經調查員警發現這並非單純車禍，而是一起蓄意傷人案件。據了解，陳男與被害人為堂兄弟關係，兩人分別經營肉圓跟鹹湯圓小吃生意，疑似因消費對方產品時發生不滿，陳男的餐飲店被堂哥說「不OK」，因此心生怨恨決定駕車衝撞血親洩憤。

監視器拍下陳男狠心撞堂哥畫面。（圖／翻攝畫面）

監視器拍下當時畫面，堂哥走在馬路上，陳男駕駛白色轎車從後方用力追撞，全程沒有減速煞停，直接狠狠撞上去，後來陳男打開車門從駕駛座下車，拿球棒恐嚇堂哥，另一名同夥李男則是坐在車上等候。

白色轎車車頭撞凹。（圖／翻攝畫面）

屏東警分局成立專案小組展開調查，調閱沿線監視器畫面，於短時間內查獲20歲陳姓及李姓2名嫌疑人到案。警方經調查確認動機為雙方長期口角與商業恩怨，對涉案車輛進行查扣與鑑識，確保證據完整無遺，將嫌犯依殺人未遂罪嫌移送法辦。

屏東警方表示，嚴正譴責任何暴力行為，對於惡意危害他人生命安全之行為，必將依法究辦、絕不寬貸，以堅定維護社會治安。

