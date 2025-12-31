(影)準備降挖溢流！挖土機順利登「馬太鞍堰塞湖」壩頂 震撼畫面曝光

[Newtalk新聞] 馬太鞍溪堰塞湖引發多溢流，但礙於環境、體積等因素，至今都無法溢流，不過林業署今（31）日 PO 出空拍圖和影片指出，曾讓燕子口堰塞湖順利瓦解的工程團隊，近日已順利抵達馬太鞍溪堰塞湖的壩頂，接下來也會嘗試逐步降挖壩體 ，好讓堰塞湖水能逐步排洩，恢復成原本的一般河道流況。





林業署今日在臉書上指出，曾成功讓「燕子口堰塞湖」壩體瓦解潰散的工程團隊，上周接受「馬太鞍溪堰塞湖」壩體降挖的任務。由於馬太鞍溪堰塞湖規模比燕子口堰塞湖還大 344 倍，加上左邊邊波不穩定，以及與河道上仍有超過 2 億立方公尺的土砂，因此挑戰更大，風險更高。

廣告 廣告





從林業署提供的空拍影像中可見，堰塞湖邊的大型挖土機顯得如此渺小，甚至得將照片放大才能看得清楚，由於堰塞湖地形阻絕，無法網路通訊，只能透過無線電與施工團隊聯繫，或是透過無人機空拍來「尋找」、「觀察」他們，





林業署也進一步解釋，馬太鞍溪堰塞湖的蓄水量最近幾週都維持在 28～30 萬立方公尺間，約為溢流前的 0.3%，未來最大的挑戰還是左岸不穩定的邊坡，以及與河道上超過 2 億立方公尺的土砂，這些風險不會一夕之間消失，自然環境也充滿變數。





不過近日傳出新進度。施工團隊駕駛中大型挖土機與推土機共5輛，循河床緩緩上溯，終於在 28 日清晨抵達壩頂。人員稍作休息後，在溢流口附近擇定了一處相對安全的空地紮營，經過地形地勢的近距離觀測，目前已經開始整理溢流口水道；接下來也會嘗試逐步降挖壩體 ，好讓堰塞湖水能逐步排洩，恢復成原本的一般河道流況。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

懶人包》北捷1/3開放「刷手機」進站 ！8大使用重點一次看

張勇接任香港中聯辦副主任 料將協調長和全球港口資產出售僵局