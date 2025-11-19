影/溜溜球達人1萬2寶可夢卡牌背包掉了 結局超暖

擁有2項溜溜球金氏世界紀錄的知名街頭藝人楊元慶，14日晚間9時許，騎機車載8歲兒，放在腳踏墊上的黑色後背包不慎掉落。包包內有兒子要參加寶可夢卡牌比賽的卡墊、牌組及未拆封的卡包等物品，價值約1萬2千元，還有悠遊卡、健保卡等重要證件。楊元慶報警處理，所幸最後成功找回背包。

楊元慶騎機車載兒子，背包掉落車道，裡面還有價值1萬2的寶可夢卡牌。（圖／警方提供）

海山分局警方獲報後，立即擴大調閱周邊數十支路口監視器，當時楊元慶騎車行經新北市板橋區文化路二段與民生路口時，背包掉落後約15分鐘，一名機車騎士將包包撿走。警方根據車牌查出騎士是60歲賴姓男子，17日晚間通知賴男到案說明。

賴男向警方供稱撿到背包後因一時忙碌未立即處理，也不知該如何處理拾得物，才會將包包直接帶回家。警方聯繫楊元慶前來派出所，經檢視背包內的物品均未減少短缺，僅卡盒被車輛輾過、健保卡被壓壞需重新申辦，其餘物品均未受損，便發還給楊元慶領回。不過賴男將被依侵占遺失物罪嫌送辦。

背包被一名男子撿拾，警方依侵占遺失物罪移送法辦。（圖／警方提供）

楊元慶事後在臉書發文表示，警方未因僅是小朋友的包包遺失就隨便處理，而是十分重視且細心的處理每一個流程，動員了三、四名警員在螢幕前一分一秒的盯著監視器畫面搜尋，成功發現背包掉落的畫面，及有人撿走背包的過程，楊元慶還特別買了20杯手搖飲請派出所警員喝，表達感謝之意。

其實楊元慶曾獲台灣十大傑出街頭藝人，2014年分別在「溜溜球抽餐巾紙」、「溜溜球打硬幣」項目中，取得溜溜球金氏世界紀錄保持人，更在隔年榮獲世界溜溜球大賽冠軍。

