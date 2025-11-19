影／溪州公園森林木棧道改善完工啟用 打造友善安全森林休閒樂園
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府為提升溪州公園整體遊憩品質與安全性，推動「溪州公園森林木棧道區改善計畫」，歷經半年多順利完工，今(19)日縣長王惠美前往溪州公園森林木棧道區廣場主持啟用典禮。王惠美表示，感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，投入總經費達新臺幣1,416萬4,937元，辦理多項設施更新與環境優化，為遊客打造更友善、安全且富含特色的森林休閒樂園。
王惠美表示，本次改善涵蓋木棧道護木漆塗佈總長度約1,710公尺、整修更換木棧道約1,476平方公尺、木平台約466平方公尺與更新座椅，並新增導覽牌、拍照框景意象、意象階梯、文字欄杆、休憩躺網、休憩吊床與框景座椅小屋等設施，讓遊客不僅能更舒適、安全地漫步於木棧道上，也能在各入口處拍照留念，希望藉由景點的點線面串聯，吸引觀光客，提升周圍經濟效益。另外，溪州公園也邀請到籌畫台灣設計展田尾展區的吳書原老師，打造溪洲公園的品牌亮點。
▲藉由景點的點線面串聯，吸引觀光客，提升周圍經濟效益。（圖／彰化縣政府提供）
王惠美指出，配合木棧道完工啟用，特別安排「森林打卡集章趣」活動，沿著木棧道路線，在各設施點提供集章任務。一邊觀光健行，一邊欣賞自然之美，集滿印章即可兌換精美小禮物，增添活動趣味。
▲遊客不僅能更舒適、安全地漫步於木棧道上，也能在各入口處拍照留念。（圖／彰化縣政府提供）
議員李俊諭表示，來溪州公園運動的人很多，大家都說又多一座夢幻森林，園區內很多標語，從入口盪鞦韆到轉角遇到愛，適合情侶來約會。王縣長非常用心，也很接地氣，用心支持地方建設，本案經費1,400多萬元，打造美輪美奐的環境，讓鄉親有很棒的地方運動促進身體健康。感謝台糖大力的協助以及王縣長縣府團隊的用心執行。
溪州鄉長江淑芬表示，這座溪州公園森林步道，是許多親子、長者，每天都會來運動的地方，感謝王縣長這些年來對溪州的支持，除了步道外，也投入大量經費整修西螺大橋，以及西螺大橋旁的稻田彩繪，打造成一個充滿樂趣的遊樂園。感謝所有議員對預算的支持，才有機會推動更多建設，大家一起努力，共同達成「美好彰化 幸福溪州」的願景。
彰化縣政府城觀處表示，「休憩躺網」、「休憩吊床」與「框景座椅小屋」等特色設施讓民眾在探索自然的同時有更多元有趣的休憩空間，休憩躺網及休憩吊床讓遊客能在森林區的寧靜角落中放鬆身心、仰望天空，感受綠意環繞的愜意氛圍；框景座椅小屋則以融合自然景觀的框景結構設計，提供獨特視角，讓民眾拍出如畫的風景照，同時可以自在歇息，享受悠閒時光。
溪州公園擁有豐富的自然景觀與生態資源，是當地居民運動、散步與親近自然的重要場域。縣府未來將持續推動各項公共建設與綠地環境改善計畫，營造更宜居的生活空間，讓民眾在日常休閒中體驗自然之美，進一步促進地方的經濟及永續發展。
