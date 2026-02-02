影／溪州燈節光耀馬年今晚點燈 三公尺高主燈閃耀森林公園

▲溪州鄉公所與第四河川分署共同舉辦「2026光耀馬年 溪耀新春」為主題的燈飾佈置計畫，運用馬年的活力意象與光影元素，創造出溪州街上溫馨喜慶的春節氛圍。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】溪州鄉公所攜手第四河川分署，繼去年舉辦「點亮溪州」溪州燈節廣獲好評後，今年再度迎接115年農曆新春馬年的到來，共同推出以「2026光耀馬年‧溪耀新春」為主題的燈飾佈置計畫。透過充滿活力的馬年意象結合光影設計，為溪州街道營造溫馨喜慶的春節氛圍，期盼打造適合闔家出遊、拍照賞燈打卡的節慶場域，帶動地方活絡、增添人潮，讓溪州在夜色中更加耀眼動人。

溪州鄉長江淑芬表示，今年燈飾規劃分為三大區域，分別設於中山路三段、后天宮及溪州森林公園，沿線以整體光環境燈飾妝點溪州主要街道。其中，在中山路與台一線南北交會處設置迎賓燈組，結合馬年意象與在地芭樂、火龍果等農產圖騰，向往來民眾獻上新年祝福；后天宮前的東安路則以紅、橘色天燈交織佈置，與廟前燈籠相互輝映，祈求媽祖庇佑；溪州森林公園內則設置高達三公尺的馬年主燈「耀馬迎新」，並在舞台、廊道等區域以冰條燈點綴，營造溫馨浪漫的夜間景致。

廣告 廣告

▲「2026光耀馬年 溪耀新春」從今晚點燈。（圖／記者林明佑翻攝）

「2026光耀馬年‧溪耀新春」燈飾自今晚點燈儀式揭開序幕，每日下午5時至9時30分亮燈，展期將持續至4月10日；后天宮前的天燈裝置則將延續至大甲媽祖繞境溪州期間，讓隨行香客也能感受不同的節慶氛圍。溪州鄉公所也誠摯邀請民眾春節期間前來走訪溪州，白天可暢遊溪州公園「花在彰化」、萬景藝苑，品嚐在地特色的溪州羊肉爐，夜晚則漫步中山路與溪州森林公園，在燈海中感受濃濃年味與視覺饗宴。