影／溪州鄉元旦健行大飽口福 五大站補給補充滿滿元氣

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】溪州鄉公所於今（1）日早上在公所前廣場舉辦2026元旦升旗典禮暨親子健行、環保造型競賽活動，吸引千餘位大小朋友齊聚參加。活動特別設計了專屬T恤，並結合環保造型競賽，大家在晨曦中一同展開約五公里的健行，溪州鄉長江淑芬祝福民眾新年好運到，共同來迎接新的一年的到來。

溪州鄉長江淑芬表示，今年是公所第七年舉辦元旦升旗典禮暨親子健行、環保造型競賽活動，共有1千餘位民眾報名參加，環保造型也有54位民眾報名參加競賽，大小朋友們絞盡心思，發揮創意精心布置環保造型，由全體健行民眾進行票選，第一名還可獲得3000元禮卷獎勵。

江淑芬說，健行活動全程約五公里，適合全家大小一同前來，沿途還有社區社團所準備的5站補給點，提供炒麵、補湯、麵線糊及茶葉蛋等熱食免費供大家享用，補充熱量，讓大家元氣滿滿。健行結束後，還會進行摸彩活動，獎品有50吋液晶電視、高級冰箱及腳踏車等好禮，完賽禮還贈送防滑踏墊，禮品相當豐富，保證不虛此行。

在新的一年，與民眾共同迎接2026年第一道曙光，體驗在田野健行的樂趣。沿途會經過的溪州公園、溪州森林公園及后天宮等景點，還可欣賞油菜花海、波斯菊花海等農村風光，絕對值得民眾前來走走，感受一下有別於都市，鄉村公園的不同體驗。