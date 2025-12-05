影／溪湖高中「包高中」寓意滿滿 高三生誓詞喊出破表鬥志

▲為替高三學子注入迎戰學測的信心，溪湖高中舉辦「祝福包高中」祈福活動，亦由校長、家長及高三學生親筆寫下的祈福卡，並懸掛於學務處前隨風飄揚，象徵心願起飛、夢想展翅。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為替高三學子注入迎戰學測的信心，溪湖高中於今（5）日在學校活動中心舉辦「祝福包高中」祈福活動，以「溪領南彰耀金榜，文思泉湧包高中」為主題，集結師長、家長會與全校祝福的力量，為第26屆高三學生點亮前行的希望與勇氣。

活動一開始，由家長會長代表全體家長獻上象徵好兆頭的三樣吉祥物—包子、蛋糕與粽子，寓意「包高中」，期盼每位高三同學在升學路上都能旗開得勝。接著，校長語氣激昂的宣讀「包中詞」，以充滿期盼的語氣表達對高三學子的信任與祝福，激勵高三學子以最好的狀態迎接關鍵時刻。

隨後，各班代表亦在台上朗讀「包中誓詞」，用最響亮的聲音喊出決心，全體學生高昂的鬥志震動全場，展現備戰學測的氣勢。而差點衝破活動中心屋頂、餘音繞樑的撼動人心之誓詞，摘錄如下：「汗水是勳章，努力 是底氣；夢想在前方，金榜在眼底；全力衝刺、全面得分、學測我來了」！

緊接著，校長與家長會長共同高掛象徵全體祝福的幸運粽，寓意「高粽大學、高粽科大」。導師們也陸續上台替各班懸掛吉祥粽，並為子弟兵送上深切勉勵。其中去年日本交流協會指派駐校一年的日籍長谷川老師，亦以日式的加油儀式激勵高三同學，震撼全場，現場士氣爆表。

此外，現場亦由校長、家長及高三學生親筆寫下的祈福卡，並懸掛於學務處前隨風飄揚，象徵心願起飛、夢想展翅。活動最後播放家長預錄的祝福影片，五位學生家長的鼓勵話語讓同學深受感動，紛紛表示將在學測前全力以赴，不留遺憾。李明昭校長於結束前祝福所有高三同學，以實力與好運共同締造亮眼成績，在人生舞台上昂首展開新旅程。