影／溫差摧殘膚況告急？ 資深護理師提醒：穩膚必守兩大黃金準則





近日早晚溫差加劇，許多人的肌膚開始出現搔癢、浮粉，甚至在冷風中乾熱緊繃的「季節性困擾」。護學美容護理師郭貞君（中華民國美容醫學醫學會 美容醫學護理小組召集委員）指出，這往往是脆弱的皮膚屏障因氣候變化而受損的結果。現代人若因彩妝卸除不當或醫美術後照護不周，肌膚天然的皮脂膜平衡便會受阻；當環境溫濕度劇烈變化，角質層的含水與鎖水能力隨之下降，乾燥、脫屑、泛紅與刺癢問題便容易隨之而來。

郭貞君護理師提醒，秋冬保養的重點不只在「補水」，更要正確「鎖水」，才能幫助皮脂膜重建。只要讓水分有效地留在肌膚裡，便有助於長效保濕，維持膚況穩定，並提供以下幾點準則，供民眾了解：

黃金準則一、溫和補水：選用單純保濕基底，重建健康角質

郭貞君護理師說明，肌膚的自我修復效率，取決於屏障的健康狀態。一旦皮脂膜不夠健康，無論擦上何種高效成分，都難以發揮預期作用。秋冬時節，建議挑選成分單純的保濕產品，例如以玻尿酸、維他命B3與維他命B5為基底的品項，並避開香料與高濃度酸類，就能降低潛在的刺激風險。

為了確保補水效率，郭貞君護理師建議清潔後趁著肌膚仍保有水氣時立即塗抹保濕產品，內外同潤，有效為角質層補充水分。一個好的保濕基底，除了具備親水性，更能在滲透後維持溫和，為肌膚建立健康的保水環境。

黃金準則二、有效鎖水：建立輕盈保護膜，避免毛孔阻塞

補水之後，最關鍵的步驟便是「鎖水」。郭貞君護理師比喻：「補水像往杯裡倒水，鎖水則是為杯子加上蓋子。」若缺乏這層保護，補充進去的水分很快就會蒸散，讓保養效果大打折扣。

建議選擇質地柔潤，含有角鯊烷、橄欖果油等植物性脂質的霜類或油類產品。長期臨床照護經驗發現這類成分能在肌膚表層形成輕盈的保護膜，只要配方設計良好，就能在有效減少水分蒸發的同時，較少出現毛孔阻塞風險。郭貞君護理師提醒，只要能重建油水平衡，便有助於舒緩因乾燥引起的刺癢與泛紅。特別是長時間待在空調房的上班族，若感覺乾燥不適，可在基礎補水後適度補擦乳霜，以確保角質層的含水度穩定。

總結：掌握「補水再鎖水」，告別季節性膚況困擾

郭貞君護理師發現，正確照護之後，冷熱交替的季節不再是肌膚的敵人。只要理解「先補水、後鎖水」的保養原則並確實執行，就能有效穩定角質層的含水能力，維持肌膚屏障的正常運作。當肌膚的水分被妥善鎖住，無論氣候如何變化，您都能保有水潤光澤，不再因溫差與乾燥，陷入膚況不穩的惡性循環。

