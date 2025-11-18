影/溫馨提醒！台東警所長、村長「排灣族語」廣播宣導防詐

全台灣最多排灣族人的區域位於台東縣大武鄉，由於行政院普發一萬政策，引起不少詐騙集團覬覦，也已經有人受害，因此台東縣警局大武分局，為了防止民眾上當受騙，特別找來金鋒派出所所長邱新成，透過警車巡邏廣播，以排灣族語宣導防詐。

大武分局為避免當地排灣族人被詐騙，特別用族語廣播宣導。（圖／警方提供）

根據刑事局日前公布統計數字，已有9人因普發一萬政策被詐團假扮的「假檢警」，騙走上千萬元，損失慘重。由於台東大武鄉是排灣族的主要居住地之一，與太麻里、金峰、達仁鄉並列為台東縣排灣族人集中居住的區域，因此大武分局特別使用排灣族語宣導，避免部落居民受害。

除了邀請金鋒派出所所長邱新成，走入土坂部落，以排灣族語宣廣播宣導外，局也結合大鳥村社區力量，由大鳥村村長陳定榮親自以排灣族語在村內逐點宣導。提醒族人，詐騙集團近期常假借「普發現金1萬元」之名，以「補貼申請」、「帳戶更新」、「點擊領取網址」等話術誘騙民眾操作匯款或提供個資，呼籲村民務必提高警覺，不讓詐騙集團有機可乘。

大武警分局表示，隨著普發現金政策啟動，各類詐騙簡訊與假冒官方網站的手法明顯增加。詐團經常利用民眾對政策的不熟悉，誘導點擊未經查證的連結或進行不必要的金融操作，因此提醒族人若收到任何不明訊息，一定要冷靜求證、多方確認，避免因一時疏忽造成損失。

