(影)／滲透台灣基層 從黑幫到退將 揭開中共「第五縱隊」潛伏秘辛

前美國國防部官員胡振東示警，「第五縱隊」恐怕會成為台灣國防最大的漏洞， 所謂的「第五縱隊」，指的是中共安插在台灣內部的間諜，他們透過散佈謠言，降低台灣人抗敵意志，進而導致美日等盟國，在戰爭時不會馳援台灣。





民視異言堂記者親自到統促黨黨部訪問。（圖／民視異言堂）

台灣社會裡，究竟誰是第五縱隊，意識形態親中的中華統一促進黨，恐怕是最常被懷疑的對象。來到中華統一促進黨部，大門立著鄧小平銅像，辦公室裡掛著巨大的五星旗，牆上還寫著「擁抱中華人民共和國」。統促黨是第五縱隊嗎？兩岸如果開戰，統促黨會有什麼行動呢？統促黨總裁張安樂，直面民視的提問。

中華統一促進黨總裁張安樂。（圖／民視異言堂）

張安樂說：「統促黨不是第五縱隊，講得很清楚，我們到時候是要出來做兩岸和平的橋樑怎麼樣保護一般老百姓，就這麼簡單。」事實上，統促黨先前就遭內政部認定，長期替中國在台發展組織、介入選舉，嚴重危害國安，2025年一月，內政部就向憲法法庭聲請違憲解散統促黨。只是因為憲法法庭一度停擺，至今沒有下文。

涉入共諜案的復康聯盟黨，目前已解散。(圖/民視異言堂)

第五縱隊潛伏暗處，難以察覺。不過2024年底，台中高分檢查獲，「復康聯盟黨」黨主席屈宏義，竟拿中國的錢，密謀籌組狙擊隊，要攻擊軍事據點以及駐台外館，戰爭時，還要引十萬名解放軍進入台灣。檢方調查發現，屈宏義吸收黃桂坤等多名退役軍官，發展組織，不過記者來到黃桂坤住家，也是復康聯盟黨部地址，應門的人卻矢口否認。根據國安單位掌握，從宮廟、黑幫、軍人，乃至政黨，都是中共滲透的目標。更完整的報導，請點選YouTube觀看完整專題報導。

