影/滿屋「花椰菜」！吉林大媽過年瘋燙髮「2hrs燙29個頭」

過年就是要從「頭」開始！大陸吉林松原一家理髮廳日前上網分享一段有趣影片，開店才2個多小時，就已坐滿燙頭髮的大媽們，人數多達29人，有網友忍不住調侃是「一屋子待拆的西蘭花（台稱花椰菜）」。

吉林大媽過年瘋燙髮「滿店都是西蘭花」。（圖／翻攝閃電新聞）

網傳影片中，這家理髮店不大，卻是人山人海，大媽們十分有秩序地排排坐，有人正準備上髮捲，有人正在機器下加熱，還有不少人等著拆捲子，理髮師們更是忙得不可開交，梳子、燙髮棒齊上陣，場面熱鬧如市場趕集。

據《閃電新聞》報導，理髮廳老闆張先生向記者表示，影片拍攝當天才早上9點半，就已經燙了29個頭，「東北人過節氛圍感特別強，大姨們就是想非常完美地、非常漂亮地過個大年，精精神神地搞一個好彩頭」。

廣告 廣告

影片上傳後隨即引發陸網熱議，網友們紛紛留言「這燙頭大軍要是組個團，都能去參加吉尼斯紀錄了」、「滿屋都是等待拆杠的『西藍花』」、「東北大姨的燙頭熱情，簡直能點燃整個冬天」，還有人大讚理髮師「這燙頭技術得過硬啊，不然可鎮不住這些東北大姨」。

延伸閱讀

高市獲壓倒性勝利！盧秀燕恭賀：期待台日攜手面對全球挑戰

自民黨大勝市場看好擴張性財經政策 日經指數大漲突破5萬7千點

高市早苗大勝 翁履中憂台灣能走的路變窄