影/潑汽油嗆前女友「同歸於盡」 高雄男殺人未遂起訴

高雄一名30歲戴男與25歲陳姓女友因感情細故分手，分手後戴男疑似長期跟蹤陳女，還偷裝定位器在她機車上，甚至頻繁到陳女上班地點堵人，沒堵到人竟失控闖進女方家潑汽油，持刀械恐嚇嗆同歸於盡，全案今日由高雄地檢署偵結，依殺人未遂罪起訴。

高雄恐怖情人潑汽油逼女友「同歸於盡」。（圖／警方提供）

警方調查，戴男與陳女今年7月剛分手，雙方分開後戴男疑似長期跟蹤陳女，只要陳女到哪，戴男很快就在附近出現，陳女甚至發現戴男在她機車上裝GPS定位器，嚇壞立刻拆掉。戴男仍不死心，持續到陳女上班地點及住家堵人。

警方指出，陳女不願與戴男復合，戴男竟於今年9月24日23時至陳姓前女友住處並進入女友房門後反鎖，隨即持刀械恐嚇及潑灑汽油，欲同歸於盡。經陳女呼喊後，由家人破門，戴男隨即逃離。

戴嫌進入加油站載汽油。（圖／警方提供）

警方獲報後立即成立專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦，並聲請拘票於10月1日7時將戴嫌拘提到案，全案依刑法殺人未遂、恐嚇及違反家庭暴力防治法移送高雄地檢署偵辦，並經高雄地院羈押迄今。

戴男偵訊時稱帶汽油進入住家潑灑「只是想嚇人」，還強調自己是用無法點燃的打火機，並沒有殺人的意圖，但檢方仍認定此舉具高度殺人危險性，並考量戴男毫無悔意，可能會再犯案，全案偵結後依殺人未遂罪起訴，向法院求處7年以上重刑。

戴嫌還持刀械恐嚇前女友。（圖／警方提供）

《中天關心您｜不良行為，請勿模仿》

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

