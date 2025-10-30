影／潘瑋柏宣傳到一半跑去煮泡麵 嗨喊：比專輯重要的時刻！

[Newtalk新聞] 台中市梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，對此農業部下令暫時禁止宰殺或載運豬隻，且全國皆不得使用廚餘養豬。台中市原定以露天掩埋方式處理廚餘，卻在今(29)日改口採「焚化」處理轄區內廚餘。環境部次長沈志修對此表示，焚燒跟掩埋都是處理廚餘的緊急方式，可先將其他垃圾打包後暫置，把瀝乾後的廚餘運送至焚化爐焚燒，但須依環境部規定行事。 豬隻禁止餵食廚餘期間，各縣市政府對於該如何處理廚餘皆十分苦惱。其中，台中市文山、后里、沙鹿和霧峰掩埋場等緊急掩埋廚餘場地每天須掩埋約200噸廚餘，引發廚餘汁水恐汙染水源疑慮。 還境部說明，早在22日就已召集各地方環保局，說明廚餘掩埋規定，並定廚餘掩埋規範和指引。但昨(28)日派員稽查後發現，台中市有4個露天廚餘掩埋場不符合環境部規範，台中市政府對此承諾將在今日進行覆土作業。 然而，稍早傳出台中市欲將處理轄區內廚餘方式由「掩埋」改為「焚化」，預計30日起，停止使用台中市9處掩埋場去化廚餘，改以焚化發電和沼氣發電等多元方式處理。處理廚餘期間，其他分類的垃圾則會先打包後暫置，待廚餘焚燒完畢後再焚燒垃圾。查看原文更多Newtalk新聞報導快發霉！東北季風發威

新頭殼 ・ 1 天前