影／潘瑋柏宣傳到一半跑去煮泡麵 嗨喊：比專輯重要的時刻！
[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤
潘瑋柏日前開直播宣傳新專輯即將正式發行，沒想到宣傳到一半他嗨喊「比我專輯重要的時刻到了」，便起身去煮泡麵了，煮完之後他更是說自己表演前通常不會想吃太多」，工作人員聽到這句話就打算要分食潘瑋柏的泡麵，而潘瑋柏則是超護食要工作人員去吃自己的白飯。
更多FTNN新聞網報導
影／林志玲「暴風式嗑泡麵」畫面曝 網喊：跟姐姐唯一的共同點
影／粿粿婚變再添新料！王子舊片段視訊 cue她拍孕肚笑：懷孕我就原諒妳
影／懷孕副作用太真實 愛雅曝「3處變黑」崩潰表示：這問題難以啟齒！
其他人也在看
范姜彥豐今再發聲！ 「黑底白字」為她說話：是無辜的別開玩笑了
粿粿與范姜彥豐近期傳出婚變，范姜彥豐昨（29）日無預警爆料，點名王子（邱勝翊）就是介入2人婚姻導火線。事件延燒，范姜彥豐再為家人發聲，「家人是無辜的，也請別開家人玩笑了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
遭點名介入粿粿、范姜彥豐婚姻！王子過往戀情遭挖 唯一認愛她
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子，消息曝光後引起譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
奪命洗碗！白雲寺法師下重手釀同修顱內出血亡 哽咽喊後悔
新北市汐止區白雲寺去年發生法師殺法師的驚悚命案，51歲的成緣法師因為洗碗爭執，竟然2度將61歲的悟雲法師推倒，導致後者顱內出血不治，全案今（29日）開庭，成緣出庭時認罪，表示深感悔意願意賠償，但家屬憤怒拒絕。中天新聞網 ・ 1 天前
女生這6個「不經意行為」超勾人！不需要絕世美貌也很亮眼，同性異性都喜歡靠近
身邊是不是有這種女生？外表不一定最亮眼，條件也不算特別突出，卻總讓人忍不住想多看幾眼？其實這種「無形魅力」往往藏在日常細節裡。心理學研究歸納出6個讓人越看越心動的特質，快來看看你中了幾個吧！姊妹淘 ・ 1 天前
「捏捏樂」百萬網紅驚曝罹癌 療癒神器變致癌殺手？眼痛、咳嗽、免疫失調都上門
被老闆罵、同事陷害、工作不順利，很多人生氣起來都很想「捏爆」討厭的人，但現實生活不可能，市面上一種裝在透明袋子裡任你捏的「捏捏樂」成為辦公室療癒必備紓壓玩具。但一位大陸的「捏捏樂」玩具部落客，日前發文健康2.0 ・ 3 小時前
元老級泡麵推「即食雞胸」老饕狂讚：紅蔥＋醬油超香
超商的雞胸肉向來是許多人補充蛋白質的來源，且有不少品項可以選擇，如今又有新口味「味味A排骨雞醬香」口味加入戰局，引起熱議，外包裝讓不少人看到圖片以為是AI生成。有網友分享加熱後相當好吃，是紅蔥加醬油的香味，更有人將該款雞胸肉搭配泡麵一起吃，直呼根本就是為排骨雞麵加料而生。中時新聞網 ・ 1 天前
路跑／台灣國際馬拉松明年台南開跑 已有破三千人報名
2026「台灣國際馬拉松in台南」將於明年1月11日在充滿文化底蘊與故事的台南開跑，已有來自25國家及地區，超過3000名選手報名。肯亞選手基普肯博伊（Shadrack Kipkemboi）個人...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前
法國第一夫人被誣指變性人、告10人網路霸凌 女兒作證「母親健康因流言變差」
法國第一夫人碧姬•馬克宏（Brigitte Macron）近年屢遭造謠，聲稱她是變性人。飽受流言蜚語困擾的碧姬對10人提告網路霸凌，案件本週開庭審理。碧姬的女兒28日出庭作證，指控這些流言已影響母親的健康，連孫子都在學校被嘲笑。太報 ・ 1 天前
川習會100分鐘沒提台灣！翁履中曝：不談就是一種「信號」
中國國家主席習近平30日10時在南韓釜山與美國總統川普舉行會晤。大陸央視新聞報導，當地時間30日中午，習近平與川普的會晤已結束，歷時約1小時40分鐘。對此，旅美教授翁履中30日表示，雖然未提台灣引發討論，但「不談」本身也是信號：此輪會談聚焦止血經濟關係、穩定市場，而非處理敏感政治議題，美中選擇「經濟優先、政治延後」，暫時進入「技術性喘息」。中時新聞網 ・ 19 小時前
中市廚餘改採「焚化」處理！環境部：其他垃圾可先暫置
[Newtalk新聞] 台中市梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，對此農業部下令暫時禁止宰殺或載運豬隻，且全國皆不得使用廚餘養豬。台中市原定以露天掩埋方式處理廚餘，卻在今(29)日改口採「焚化」處理轄區內廚餘。環境部次長沈志修對此表示，焚燒跟掩埋都是處理廚餘的緊急方式，可先將其他垃圾打包後暫置，把瀝乾後的廚餘運送至焚化爐焚燒，但須依環境部規定行事。 豬隻禁止餵食廚餘期間，各縣市政府對於該如何處理廚餘皆十分苦惱。其中，台中市文山、后里、沙鹿和霧峰掩埋場等緊急掩埋廚餘場地每天須掩埋約200噸廚餘，引發廚餘汁水恐汙染水源疑慮。 還境部說明，早在22日就已召集各地方環保局，說明廚餘掩埋規定，並定廚餘掩埋規範和指引。但昨(28)日派員稽查後發現，台中市有4個露天廚餘掩埋場不符合環境部規範，台中市政府對此承諾將在今日進行覆土作業。 然而，稍早傳出台中市欲將處理轄區內廚餘方式由「掩埋」改為「焚化」，預計30日起，停止使用台中市9處掩埋場去化廚餘，改以焚化發電和沼氣發電等多元方式處理。處理廚餘期間，其他分類的垃圾則會先打包後暫置，待廚餘焚燒完畢後再焚燒垃圾。查看原文更多Newtalk新聞報導快發霉！東北季風發威新頭殼 ・ 1 天前
OpenAI：AI影片生成程式Sora登台 支援繁中免費下載
（中央社記者吳家豪台北30日電）OpenAI公司旗下人工智慧（AI）影音創作應用程式Sora今年9月初在美國和加拿大上線，5天內下載量突破100萬次，今天OpenAI宣布在亞洲推出Sora，支援繁體中文，台灣、泰國及越南為首波市場。中央社 ・ 18 小時前
快訊／非洲豬瘟案例場「2度清消仍驗出病毒！」國防部化學兵出動
非洲豬瘟中央災害應變中心於今（30）日下午召開第42次會議，非洲豬瘟疫調進展，動物防疫組組長林念農表示，台中「案例場」經兩次清消後，仍在2處檢出非洲豬瘟病毒陽性反應。指揮官農業部陳駿季部長指出，病毒核酸殘留代表風險仍存在，必須高度警戒，避免污染擴散至其他地區；為強化防疫，已請國防部化學兵支援協助。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
影/美軍2戰機墜南海「甩鍋」燃油？苑舉正：起降系統恐有缺陷
美國「尼米茲號」航空母艦2架戰機日前在南海先後墜海，引發關注，台大哲學系教授苑舉正表示，事件背後恐牽涉電磁干擾或系統性問題。中天新聞網 ・ 19 小時前
快訊／新店某建案樣品屋火警！2層樓建築全面燃燒
快訊／新店某建案樣品屋火警！2層樓建築全面燃燒EBC東森新聞 ・ 23 小時前
政治讀新術／正國會挺林岱樺惹議！她曝藍白沒派系很羨慕：謝龍介最可憐
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導身兼正國會掌門人的外交部長林佳龍，日前發文力挺同派系的立委林岱樺戰高雄，引起網友不滿喊「挺不下去」。對此，政治評論...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
請林佳龍三思！翁達瑞批違反清廉價值：動員派系力挺林岱樺是個錯誤
身為民進黨正國會派系掌門人的外交部長林佳龍，29日晚間率派系黨公職發文力挺立委林岱樺，引起支持者議論與批評。旅美教授翁達瑞今（30）日表示，林佳龍力挺林岱樺，是助長政壇價值混亂、違反民進黨的清廉價值，帶派系力挺更可能引發「集體毀滅」的災難。翁達瑞也批評，林佳龍動員派系力挺林岱樺是一個錯誤，極可能對本土政權造成嚴重的傷害，「請林佳龍三思」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
粿粿和范姜早分居！「各自帶家人生活」工作也受影響 經紀人曝她近況
《ETtoday星光雲》報導，針對范姜彥豐指控王子是他和粿粿離婚的導火線，經紀人王貞妮澄清，2人早已分居多時，「離婚談了很久，主要是過不下去，目前粿粿堅持帶著家人生活，男方要求的金額不便透露。」王貞妮透露，粿粿的工作多少受到婚變影響，「她以前工作很穩定，現在變少...CTWANT ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 3 小時前
粿粿疑出軌王子「范姜彥豐、江宏傑被拱交往」本人回應
男星范姜彥豐10月29日毀滅式爆料，妻子粿粿跟邱勝翊（王子）表面包裝成朋友，私下卻有一腿；對此粿粿駁斥，王子承認「超過朋友界線」。有網友許願范姜彥豐改跟江宏傑交往，竟驚喜釣出江宏傑回覆。中時新聞網 ・ 3 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前