(影) 澄清紅軍城遭佔領謠言! 烏公布多地最新戰況 實施反包圍演習
[Newtalk新聞] 雖然美國川普政府試圖推動烏克蘭戰場的全面停火，但俄烏雙方目前仍在前線地區激烈交戰，國際社會也持續關注著戰場形勢的變化。烏克蘭方面近期也分享了紅軍城、庫皮揚斯克等地區的最新戰況，並針對俄羅斯宣稱佔領紅軍城的謠言進行澄清。與此同時，烏軍部隊也在紅軍城地區實施機動演習，預防可能遭俄軍包圍的潛在危機，並繼續抵禦俄軍的侵略行動。
X 推主「rainbow7852」發布推文指出，截至當地時間 7 日為止，烏克蘭仍控制著紅軍城地區超過半數的土地，俄軍部隊僅控制該地區東南部的部分土地，雙方仍持續在部分「灰色地帶」進行戰鬥。「rainbow7852」表示，目前俄烏雙方仍在針對紅軍城地區的實際控制權進行戰鬥，「與克里姆林宮『全面解放』的宣言不同，俄軍尚未完全佔領該座城市」。
「rainbow7852」稱，在過去 13 個月的激烈戰鬥中，俄軍部隊在紅軍城地區的實際傷亡人數可能超過 15 萬人。「rainbow7852」也引用一份英國情報部門發布的報告指出，俄軍自 2022 年起，在紅軍城地區面臨的傷亡人數可能多達 80 萬人，佔俄烏戰爭總傷亡人數的 20% 至 25% ，強調俄羅斯在爭取紅軍城地區控制權的過程中，付出了比想像中更大的代價。
「rainbow7852」也透過另一篇推文，分享烏軍部隊在庫皮揚斯克戰場的最新戰況。「rainbow7852」表示，在烏克蘭武裝部隊總司令亞歷山大．瑟爾斯基 ( Oleksandr Syrsky ) 抵達該地區後，烏軍的反擊行動變得更加活躍，在該地區作戰的烏克蘭第 14 機械化旅無人機操作員也在網路上公開影片，展示該部隊打擊俄軍步兵、摩托車、裝甲車與無人機的畫面。
X 推主「Hunter UA」也發布影片，展示烏軍部隊在紅軍城地區反擊俄羅斯步兵部隊衝鋒戰略的畫面。「Hunter UA」稱，俄軍步兵唯一完成任務的方式，就是集結兵力並抵達目標點，以「人海戰術」的方式進行衝鋒。面對俄軍的衝鋒計畫，烏軍選擇使用無人機襲擊俄軍士兵，阻止俄軍接近烏克蘭陣地的計畫，「沒有任何一個入侵者能逃過烏軍部隊的耳目」。
另一方面，烏軍也針對可能遭到俄軍部隊包圍的問題，推出了應對方式。X 推主「The Battlefield」發布推文表示，烏軍部隊已從部分紅軍城與米爾諾格勒地區的陣地撤出，避免遭到俄軍部隊包圍。推主「MAKS 25」也補充稱，烏克蘭武裝部隊在紅軍城的利西夫卡與蘇赫亞爾地區進行了一次大規模的機動演習，計畫透過相關活動模擬突破俄軍部隊包圍並平定戰線的行動。
面對俄軍部隊接連不斷的攻勢，瑟爾斯基也向烏軍部隊發表喊話，強調烏克蘭目前「別無選擇」，只能透過加強防禦能力、壯大軍隊的方式，應對俄羅斯的進攻行動。「我們必須加強動員、徵兵與簽訂新合約的規模，挫敗俄羅斯的侵略計畫」。
(影) 烏軍積極反擊 重奪伊萬諾夫卡! 德專家警告：俄恐2028攻「這國」.....
俄軍基地爆離奇事故! 疑蘇-34戰機機棚內彈射釀2死 烏王牌飛官也戰死
