影／澈底阻斷非洲豬瘟傳播途徑 堅定守護臺灣養豬產業及國人食品安全

【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】行政院長卓榮泰今（30）日在行政院會聽取農業部、財政部及數位發展部「非洲豬瘟防疫精進措施及輔導補助方案及邊境防疫」報告後表示，為防堵非洲豬瘟疫情擴散，行政院第一時間在臺中設立中央前進應變所，由農業部杜文珍次長擔任現場指揮官，並請陳時中政務委員進駐非洲豬瘟中央災害應變中心，與指揮官農業部陳駿季部長共同召集相關部會及地方政府，執行各項防疫措施。卓院長強調，目前非洲豬瘟疫情呈現穩定趨勢，但絕不能掉以輕心。

卓院長表示，為有效遏止疫情蔓延，農業部於本（10）月26日宣布禁運、禁宰及禁用廚餘養豬等政策再延長10日，同時啟動第2階段強化措施，無論是分級查訪、強化清消、精準疫調及擴大追查等，請農業部、環境部、內政部與地方政府並肩作戰，全力達成區塊清零的戰略目標。卓院長強調，防疫必須分秒必爭，如臺中市政府疫調執行有待加強完備，請農業部即刻組成中央疫調團隊協助，儘速完成後續疫調工作。

豬隻禁運、禁宰期間，影響養豬產業經營及相關從業人員的生計，中央對此推出產業輔導支持措施，除對廚餘養豬場轉型的飼料差額補助外，更提供豬農、承銷人、肉品市場、屠宰場及攤商等一級產業鏈從業人員、業者的輔導補助方案，請農業部、經濟部儘速完成相關程序，早日展開各項補助的受理申請，讓政府補助迅速到位。

此外，除清理境內戰場，邊境防疫也不容懈怠，請財政部、內政部及交通部持續落實來自高風險地區入境旅客行李、郵包及快遞，百分之百X光機檢查，進一步將人工開箱查驗件數至少提高至20%以上，任何可疑物品都不可放過，並納管境外電商平臺及私人集運商風險，針對高風險承攬商業者及報關業者加大查核力道，只要查獲違規必須懲罰；同時也請海洋委員會持續強化查緝走私，杜絕境外非洲豬瘟病毒移入。

為防堵跨境網路購物成為防疫漏洞，數發部依據108年修正的「動物傳染病防治條例」規定，增訂相關電商業者必須配合政府防疫檢疫之義務與責任。此外，對境外未落地之電商，亦應依「動物傳染病防治條例」、兩岸人民關係條例等相關規定要求，請各部會共同合作辦理；另針對違規廣告，請數發部立即邀集相關平臺業者共同研商廣告限制投放之處理，採取更高標準及要求，降低國人接觸違法商品的機會。

卓院長感謝所有中央與地方防疫人員，在這段期間為防堵非洲豬瘟疫情，許多人不眠不休持續加班、犧牲假期，展現高度使命感與團隊精神，成功將疫情控制在最小範圍，請相關部會及地方政府，對參與防疫工作人員，核定放寬加班時數，如實給予加班費，以體恤相關同仁辛勞。

非洲豬瘟疫情警報尚未解除，仍對我國養豬產業構成威脅，而政府的目標只有一個：澈底阻斷非洲豬瘟的傳播途徑，直至完全清除為止。也希望全體同仁團結一心，貫徹落實各項防疫作為，才能堅定守護臺灣的養豬產業，確保國人食品安全無虞。行政院院會後記者會李慧芝發言人主持說明，林明昕政務委員、勞動部洪申翰部長、農業部陳駿季部長、財政部謝鈴媛次長、法務部黄謀信次長、數位發展部侯宜秀次長出席。