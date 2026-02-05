影/澎湖資收場大火「紅煙火龍」噴毒氣 面積逾2千平方米

澎湖縣白沙鄉今天（5日）清晨火警，一處資源回收場突然起火燃燒，現場火光沖天、黑煙密布且火勢快速蔓延，火勢延燒5個多小時還沒熄滅，火場面積達2千平方公尺相當驚人。

火災現場。 （圖／中天新聞）

據澎湖縣消防局的救援資訊，火警在清晨5點45分左右發生，獲報後立即調派第二大隊及白沙分隊等單位，共計6車11人火速趕往現場搶救，消防人員抵達火場後發現，現場堆置大量塑膠類廢棄物，導致火勢一發不可收拾，黑煙伴隨刺鼻的塑膠燃燒異味直竄天際，初步估計燃燒面積約2千平方公尺，現場還有一部挖土機遭火舌吞噬燒毀。經搜救後確認無人員受困或傷亡。

火災現場。 （圖／中天新聞）

為防止火勢持續擴大，消防局先後加派馬公、澎南及湖西分隊前往支援。由於火場堆積大量塑膠廢棄物，大幅增加滅火困難度，現場已協請白沙鄉公所支援挖土機到場，協助開挖與翻動廢棄物，以利消防人員徹底消滅殘火並加速滅火進度。

火災現場。 （圖／中天新聞）

白沙鄉長宋萬富獲悉後親自趕往現場關切指揮，環保局與自來水公司也派員到場協同處置。目前火勢已大致獲得控制並趨緩，消防局勤務人員仍持續進行搶救作業，全力撲滅深層殘火，詳細起火原因、經過情形，仍有待相關單位進一步調查釐清。

火災現場。 （圖／中天新聞）

火災現場。 （圖／中天新聞）

火災現場。 （圖／中天新聞）

