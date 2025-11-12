影/澎湖馬公基督教長老教會驚傳爆炸聲 高壓電線短路起火

12日下午，澎湖馬公基督教長老教會突然傳出爆炸聲響，並冒出火光及濃煙，讓附近居民都嚇一大跳。澎湖縣政府消防局獲報後立即派遣人車趕抵現場，經調查確認為4樓外面的高壓電線短路所致，通知台電派員斷電後，未釀成任何傷亡。

澎湖馬公基督教長老教會驚傳火警。（圖／澎湖縣消防局提供）

當天澎湖雖已脫離鳳凰颱風暴風範圍，但開始轉有雨。澎湖縣政府消防局於下午1時16分受理民眾報案，指稱位於馬公市新生路的基督教長老教會傳出爆炸聲響，請求派遣人車前往搶救。消防局立即出動馬公分隊3車7人前往現場，由小隊長林清棋指揮搶救，並通知台電公司派員配合斷電。

家正對馬公長老教會的居民洪銘偉表示，當日午後在家中聽見一陣異常聲響，直覺不安，遂冒雨出門查看，即目睹教會屋頂出現爆炸聲響與火花四濺的情況，情勢十分危急，於是立即呼喊鄰居協助撥打119，並同步聯繫牧師與教會長老，請他們儘速開門以利救災。

澎湖馬公基督教長老教會驚傳火警，疑似因為電線短路引發火勢。（圖／澎湖縣消防局提供）

洪銘偉指出，他身為防災士與後備軍人輔導中心成員，深知初期應變的重要性，因此為避免民眾誤入危險區域，立即拿取路旁三角錐，封鎖玉山銀行通往新生路的路口後，隨即於現場進行交通管制，協助警車與台電工程車順利進入火災現場。

勤務人員到達現場回報，現場未見有明火情形，但有聞到燒焦味，立即部署水線戒備，並進入教會逐層搜索。經搜尋後確認，起火點係教會4樓屋外之高壓電線短路，並發出爆炸聲響，已無燃燒情形。馬公基督教長老教會疑因屋外高壓電線因雨短路，傳出爆炸聲響，火光不斷，讓鄰近住戶與路過人車飽受驚嚇，還好火花只把屋頂塑鋼浪板燒出一個洞，並未釀災。經台電公司人員斷電後已無危害，結束一場虛驚。

