影/澎湖BMW失控撞巨石！車頭削掉噴飛 駕駛奇蹟獲救

澎湖縣縣道204線烏崁段23日清晨6時許發生交通事故，一輛BMW轎車不明原因失控撞上巨石後翻覆，27歲駕駛受困車內，警消人員獲報到場，利用破壞器材將車門破壞，順利將駕駛人救出，所幸他意識清楚，後續送醫治療。

一輛BMW轎車失控撞上巨石後翻覆。（圖／澎湖消防局提供）

澎湖縣消防局於1月23日清晨06時03分受理民眾報案指稱，縣道204線烏崁段機場往馬公方向約5.5公里處（立瑋營造廠前路段）發生車禍，消防局獲報後，立即派遣湖西及馬公分隊共3車6人前往搶救。

消防人員到達現場，發現白色自小客車車頂朝下，駕駛人1人受困車內，經消防人員利用破壞器材將副駕駛座車門破壞，順利將駕駛人救出，駕駛人意識清醒。

廣告 廣告

據查，駕駛為27歲卓男馬公市人，臉部及左大腿2處撕裂傷，經救護人員清洗傷口、包紮止血，送往三總澎湖分院治療。詳細事發原因及經過仍待後續調查釐清。

27歲駕駛一度受困車內。（圖／澎湖消防局提供）

消防人員到場救援。（圖／澎湖消防局提供）

事故現場。（圖／澎湖消防局提供）

延伸閱讀

K分支恐釀春節流感大爆發？疾管署緊急回應：疫苗仍具保護力！

一周內4起事故！西班牙火車遭起重機吊臂擊中車窗 6人受傷

「初代少年股神」蕭漢森涉炒股撈千萬 1500萬交保