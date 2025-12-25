影/澤倫斯基快撐不住？苑舉正驚爆：恐找中方「當靠山」

俄烏戰爭仍持續延燒，台大哲學系教授苑舉正分析指，戰事表面持續對峙，實際已逐漸牽動中國大陸、俄羅斯與西方之間更深層的戰略角力。

台大哲學系教授苑舉正。（圖／翻攝《全球大視野》）

苑舉正在中天節目《全球大視野》表示，烏克蘭近期多次在黑海針對俄羅斯「影子艦隊」發動襲擊，該艦隊是指俄在石油與天然氣遭禁運後，透過第三國船隻，經由黑海持續輸出能源的非正式運輸體系，「影子艦隊就是俄羅斯的生命線，油跟氣一定要送得出去，否則俄羅斯撐不下去。」

另一方面，烏克蘭與俄羅斯之間傳出的和平協議內容，也持續出現變化，從28條縮減至19條，近期又調整為20條，但仍有多項關鍵條款無法取得烏克蘭認同，苑舉正說，「說穿了，不是每一條烏克蘭都能接受，實際上是烏克蘭不能接受這樣的和平方案。」

在國際支持方面，烏克蘭處境「愈來愈急迫」，苑舉正指出，烏克蘭原本對中國大陸態度冷淡，但隨著戰事拉長、西方支持出現疲態，北京的角色開始浮上檯面，「俄羅斯之所以能撐到現在，很大原因是中方在民生、能源層面撐住了它，買石油、買天然氣，地緣相連，成本又低，這是關鍵因素。」

苑舉正坦言，烏克蘭戰後治理擬設立自由經濟區，「但整天拿著槍，誰敢到經濟特區來投資、來買東西？最後會發現，能管得動這件事的，還是中國大陸。」

