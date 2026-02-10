影/澤倫斯基恐被川普「丟包」？蔡正元驚爆：為年底期中選舉布局

俄烏戰爭陷入僵局，外界關注美國總統川普立場是否出現變化，前立委蔡正元認為，美國期中選舉年底登場，川普急於布局，恐希望盡快「結案」俄烏戰事，烏克蘭總統澤倫斯基處境惡化，甚至恐被「戰略性丟包」。

蔡正元在中天節目《國際直球對決》表示，川普（Donald Trump）目前時間壓力極大，不僅要為下半年選舉鋪路，還同時面對多項內政與司法議題，「他現在最需要的，是把俄烏這個案子盡快結掉」，但關鍵仍在於能否「處理」澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的態度。

蔡正元說，澤倫斯基遲遲不願在法律文件承認俄羅斯對已佔領土地的主權，是停戰談判卡關的核心原因之一，「普丁的立場很清楚，你可以佔領，但你必須在法律上簽字承認；可對澤倫斯基來說，這等於要他背負歷史責任。」

蔡正元指出，簽署具高度爭議條約的政治人物，往往成為民族罪人，「就像馬關條約的李鴻章，仗不是他打敗的，但罵名卻是他背；澤倫斯基很清楚，一旦他簽字，政治生命就結束了。」

在此情況下，蔡正元表示，澤倫斯基恐只能用「拖字訣」應對，一方面拒簽，一方面持續維持總統身分，以爭取歐洲援助，「他不簽，但他也不下台，因為只要他還是總統，歐洲就不能不管他。」

