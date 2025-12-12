影/澤倫斯基把國家帶進死路？張延廷驚爆：人口「只剩一半」

俄烏停火進展緩慢，全球高度關注，退將張延廷認為，烏克蘭總統澤倫斯基在戰略上「判斷重大失誤」，他並指出，烏克蘭政府長期以來對戰局資訊，誤導民眾產生「不切實際的期待」。

退將張延廷。（圖／翻攝《全球大視野》）

張延廷在中天節目《全球大視野》表示，烏克蘭幾乎不可能扭轉戰局，「99%沒有能力改變結果」。他批評基輔政府「報喜不報憂」，讓民眾誤以為烏軍仍具備收復領土的可能。張延廷說，因戰時管制嚴格，媒體多由政府掌控，使得民眾「被捷報洗腦」，產生戰局可逆轉的誤判。

張延廷認為，這類資訊落差可能造成整體政治判斷偏差，使烏克蘭人民「被綁架、被勒索」，在誤解情勢的情況下支持繼續作戰。他表示，戰爭開始前烏克蘭約有4300萬人口，如今死亡、外移與占領區因素，「只剩2千多萬人口具備可管轄狀態」。

張延廷說，若短期內舉行選舉，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本人或其指定接班人「都可能勝選」，原因在於政府掌握主要媒體資源，形成資訊優勢。他批評，「誰掌控媒體，誰就容易掌控選舉結果」。張延廷指出，澤倫斯基政府缺乏面對「殘局」的政治勇氣，他直言，「最終仍可能需要以割地換取停戰」。

