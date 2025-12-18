影/澤倫斯基訪前線不忘po照？小艦長譏「帶賽」：一拍照就淪陷

俄烏戰事持續膠著，烏克蘭總統澤倫斯基近日現身庫皮揚斯克（Kupiansk）並曝光照片，台灣前海軍艦長「小艦長」呂禮詩直斥他「作秀」，「繼續打，人民不會原諒他，但如果簽和平協議，支持他的極端武裝勢力也不會放過他。」

小艦長呂禮詩。（圖／翻攝《全球大視野》）

呂禮詩在中天節目《全球大視野》表示，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）流出的影像出現兩種截然不同版本，「俄方釋出的畫面顯示地標更加殘破，但烏方照片卻相對完整，問題是，那裡有被重建過嗎？」

呂禮詩直言批評，「澤倫斯基到哪裡拍照，哪裡很快就陷落，這不是帶賽，而是政治表演。」他並認為此類行為無法真正提振士氣，反而讓前線官兵更清楚局勢的嚴酷。

在和談問題上，呂禮詩認為，澤倫斯基正陷入「怎麼做都不對」的困境，「繼續打，人民不會原諒他，因為孩子、父兄被送進絞肉機；但如果簽和平協議，當初支持他的極端武裝勢力也不會放過他。」他認為，美國總統川普（Donald Trump）近期釋出談判空間，「等於遞了一把梯子」，呼籲烏克蘭當局「趕快下來，讓人民至少能過一個真正的平安夜。」

