(影) 澳洲也出現托育補助詐欺! 「索馬利亞」式詐騙滾雪球 引爆言論自由爭議

[Newtalk新聞] 澳洲與美國多地出現涉及移民社群的「托兒所／日托中心補助詐欺」情形，相關貼文在網路上快速流傳，官方調查結果與司法認定尚未全面公開。X 帳號「環球猎奇」（@newsNZcn）宣稱，澳洲雪梨約有 100 家所謂「兒童保育中心」涉嫌騙取高達 7.5 億澳幣的聯邦經費，並稱全國範圍內可能有數十億澳元納稅金流入虛設的托育機構，形容相關情況「只是冰山一角」。該貼文未附上澳洲政府或司法單位的正式文件來源。





穆斯林托兒所詐騙案延燒，澳洲也有相似案件，托兒所詐騙國家補助引起熱議。 圖：翻攝自@newsNZcn





在美國方面，多名帳號將焦點指向密西根州與華盛頓州。X 帳號 John McAfee News（@mcafeenew）指控密西根州州長葛蕾琴・惠特默 阻擋州警調查一起涉及索馬利亞裔社群的福利詐欺案件，並指稱相關行為構成「掩蓋」，但貼文內容夾雜情緒性語言，未見司法判決或官方起訴資訊佐證。





另有多名帳號聚焦華盛頓州。相關貼文指出，有公民記者前往肯特市與西雅圖部分領取公共托育補助的地址查證時，發現現場疑似未實際營運托育服務，甚至遭屋主要求報警。部分說法稱，有住宅地址獲得超過 80 萬美元托育資金，但鄰里表示從未見過托兒所實際運作。





對此，美國律師尼克・布朗被指曾提醒民眾，若要檢舉詐欺應循「正式管道」，並警告若以騷擾或可能構成仇恨行為的方式進行查訪，恐涉及法律責任。該立場也引發部分輿論質疑，認為可能對揭弊形成寒蟬效應。不過，美國司法部助理部長哈米特・迪隆則被引述強調 :「提問與公民新聞行為不構成仇恨犯罪」，並指出若地方政府試圖壓制受憲法保障的言論自由，聯邦層級將介入糾正。





此外，部分帳號如 Libs of TikTok（@libsoftiktok）與 Eyal Yakoby（@EYakoby）亦延伸提出涉及索馬利亞外交人員與美國地方企業角色重疊的質疑，但相關說法多以「據稱」「 allegedly 」呈現，尚未見國際組織或司法單位證實。

